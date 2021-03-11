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Экспорт ПВТ в 2020 году превысил 2,5 млрд долларов

11 марта 2021 17:28
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Новости Беларуси. Экспорт Парка высоких технологий в 2020 году превысил 2,5 миллиарда долларов и обеспечил более 20 % всего экспорта услуг Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компаний в ПВТ теперь 1021.

Предыдущий набор был в начале месяца. Тогда к Парку присоединились 65 компаний. Новые резиденты связаны с медициной, электронной коммерцией, игровой индустрией. Есть стартапы в области транспорта, промышленности и сельского хозяйства.  

Экспорт ПВТ в 2020 году превысил 2,5 млрд долларов-1

Вновь прибывшие займутся разработкой программного обеспечения и оборудования для оплаты проезда через биометрические терминалы в минском метро, создадут рабочее место пограничника с системой распознавания лиц при прохождении границы, займутся разработкой программно-аппаратного комплекса, состоящего из умного строительного принтера и приложений для управления им.

Еще одна компания разработает кроссплатформенную библиотеку и решения для генерации и модификации PDF-документов.  

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# It-технологии # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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