Экспорт ПВТ в 2020 году превысил 2,5 млрд долларов

Новости Беларуси. Экспорт Парка высоких технологий в 2020 году превысил 2,5 миллиарда долларов и обеспечил более 20 % всего экспорта услуг Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компаний в ПВТ теперь 1021.
Предыдущий набор был в начале месяца. Тогда к Парку присоединились 65 компаний. Новые резиденты связаны с медициной, электронной коммерцией, игровой индустрией. Есть стартапы в области транспорта, промышленности и сельского хозяйства.
Вновь прибывшие займутся разработкой программного обеспечения и оборудования для оплаты проезда через биометрические терминалы в минском метро, создадут рабочее место пограничника с системой распознавания лиц при прохождении границы, займутся разработкой программно-аппаратного комплекса, состоящего из умного строительного принтера и приложений для управления им.
Еще одна компания разработает кроссплатформенную библиотеку и решения для генерации и модификации PDF-документов.
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