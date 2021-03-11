Экспорт ПВТ в 2020 году превысил 2,5 млрд долларов

Новости Беларуси. Экспорт Парка высоких технологий в 2020 году превысил 2,5 миллиарда долларов и обеспечил более 20 % всего экспорта услуг Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компаний в ПВТ теперь 1021.

Предыдущий набор был в начале месяца. Тогда к Парку присоединились 65 компаний. Новые резиденты связаны с медициной, электронной коммерцией, игровой индустрией. Есть стартапы в области транспорта, промышленности и сельского хозяйства.