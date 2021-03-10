Нефтяной терминал в Петербурге принял первую партию белорусских нефтепродуктов

Новости Беларуси. Петербургский нефтяной терминал 10 марта принял первую партию белорусских нефтепродуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Груз мазута в 3 600 тонн прибыл в порт по железной дороге. Тремя днями ранее первая партия бензина из Беларуси поступила в российский порт Усть-Луга Ленинградской области. На терминал «Портэнерго» с Мозырского НПЗ доставили около 3 500 тонн топлива. Прибыли составы быстрее запланированного графика.

Поставки белорусских нефтепродуктов в морские порты России ведутся в рамках межправительственного соглашения между странами. Оно предполагает перевалку почти 10 миллионов тонн в течение трех лет.