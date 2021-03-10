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Протокол о новых условиях льготного кредита для строительства БелАЭС ратифицировала Госдума России

10 марта 2021 15:57
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Новости Беларуси. Госдума России ратифицировала протокол о новых условиях льготного кредита для строительства БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Период использования займа продлен до конца 2022 года, а дата начала погашения перенесена с апреля 2021-го на апрель 2023 года. Процентная ставка станет фиксированной и составит 3,3 % годовых.

Россия выделила Беларуси государственный экспортный кредит, который покрывает 90 % стоимости контракта на строительство БелАЭС общей суммой в 10 миллиардов долларов.

Больше новостей экономики за 10 марта читайте здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская

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