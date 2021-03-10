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Новости экономики за 10.03.2021

10 марта 2021 16:01
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Новости Беларуси. Почему растет интерес со стороны российского бизнеса к белорусским биржевым торгам? Сколько льготных кредитов направят на строительство жилья в столице и как происходит транзит белорусских нефтепродуктов через российские порты? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 10.03.2021-1

ПЕРВУЮ ТРАНЗИТНУЮ СДЕЛКУ ПО ПРОДАЖЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ СОВЕРШИЛИ НА БУТБ

Первую транзитную сделку по продаже пиломатериалов совершили на Белорусской универсальной товарной бирже. Контрагентами выступили торговая компания из Литвы и производитель пилопродукции из Брянской области России. Использовать БУТБ как площадку для совершения транзитных сделок уже тренд, который приобретает массовый характер. Расширилась и география участников транзитных сделок. Теперь этим механизмом регулярно пользуются резиденты России, Эстонии, Литвы и Латвии.

В 2021 году очевиден заметный рост интереса к биржевым торгам со стороны российского бизнеса. По итогам января-февраля сумма сделок, которые совершили российские компании, выросла почти в три раза к аналогичному периоду 2020 года.

Новости экономики за 10.03.2021-4

МАЗ ВОШЕЛ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ГРУЗОВИКОВ

Минский автозавод в январе вошел в пятерку лидеров по продажам грузовиков на российском рынке. Белорусскому предприятию удалось продать грузовиков почти на 14 % больше, чем в январе 2020-го. Ранее МАЗ входил лишь в десятку продавцов грузовиков на российском рынке. Первое место традиционно за российским КамАЗом – 38 % от всего объема покупок. Второе место досталось производителю автомобилей ГАЗ, который продемонстрировал увеличение собственной доли на рынке на 21 %.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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