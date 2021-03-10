Новости экономики за 10.03.2021

Новости Беларуси. Почему растет интерес со стороны российского бизнеса к белорусским биржевым торгам? Сколько льготных кредитов направят на строительство жилья в столице и как происходит транзит белорусских нефтепродуктов через российские порты? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПЕРВУЮ ТРАНЗИТНУЮ СДЕЛКУ ПО ПРОДАЖЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ СОВЕРШИЛИ НА БУТБ

Первую транзитную сделку по продаже пиломатериалов совершили на Белорусской универсальной товарной бирже. Контрагентами выступили торговая компания из Литвы и производитель пилопродукции из Брянской области России. Использовать БУТБ как площадку для совершения транзитных сделок уже тренд, который приобретает массовый характер. Расширилась и география участников транзитных сделок. Теперь этим механизмом регулярно пользуются резиденты России, Эстонии, Литвы и Латвии.

В 2021 году очевиден заметный рост интереса к биржевым торгам со стороны российского бизнеса. По итогам января-февраля сумма сделок, которые совершили российские компании, выросла почти в три раза к аналогичному периоду 2020 года.