Новости экономики за 11.03.2021
Новости Беларуси. О каких стартапах Парка высоких технологий скоро будут говорить все? Куда экспортируем 70 % продовольственных товаров? Кто готов покупать белорусскую древесину в неограниченном количестве? И какие фальшивые банкноты впервые обнаружили в стране?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые выявлены фальшивые 200 рублей. Какие купюры в лидерах подделок в Беларуси?
БЕЛАРУСЬ ЭКСПОРТИРОВАЛА В РОССИЮ ПРОДУКТОВ НА 4,3 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ
Беларусь экспортировала в Россию продуктов на без малого 4,5 миллиарда долларов. На Российскую Федерацию приходится более 70 % белорусского экспорта продовольственных товаров. За 2020 год товарооборот сельхозпродукции и продуктов питания между двумя странами составил почти 6 миллиардов долларов. В республику за этот период ввезли сельхозпродукции на 1,4 миллиарда долларов.
Продаем друг другу не только мясные и молочные товары, но и высокотехнологичную продукцию. Страны поставляют на рынки друг друга семена и посадочный материал, племенной скот, средства защиты растений, ветеринарные препараты и кормовые добавки, современную сельскохозяйственную технику.
Экспорт ПВТ в 2020 году превысил 2,5 миллиарда долларов
ПОСТАВКИ ЗА РУБЕЖ ПРОДУКЦИИ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ВЫРОСЛИ НА 18 %
Китайский рынок ускоренными темпами восстанавливается от последствий пандемии. Значительно выросло потребление импортной древесины, в том числе белорусской. Биржевая площадка позволяет покупать древесину практически в неограниченном количестве сразу у нескольких поставщиков.
Предприятия концерна «Беллесбумпром» в январе смогли увеличить поставки продукции за рубеж на 18 %. Экспортировали на 55,5 миллиона долларов. При этом поставки в дальнее зарубежье выросли почти на треть – до 29 миллионов долларов. Отгрузки в страны Евросоюза увеличились на 15 %, в Китай – на 35 %. Всего продукция предприятий концерна в январе отгружена на рынки 48 стран.