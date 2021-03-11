Новости экономики за 11.03.2021

Новости Беларуси. О каких стартапах Парка высоких технологий скоро будут говорить все? Куда экспортируем 70 % продовольственных товаров? Кто готов покупать белорусскую древесину в неограниченном количестве? И какие фальшивые банкноты впервые обнаружили в стране?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые выявлены фальшивые 200 рублей. Какие купюры в лидерах подделок в Беларуси?

БЕЛАРУСЬ ЭКСПОРТИРОВАЛА В РОССИЮ ПРОДУКТОВ НА 4,3 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

Беларусь экспортировала в Россию продуктов на без малого 4,5 миллиарда долларов. На Российскую Федерацию приходится более 70 % белорусского экспорта продовольственных товаров. За 2020 год товарооборот сельхозпродукции и продуктов питания между двумя странами составил почти 6 миллиардов долларов. В республику за этот период ввезли сельхозпродукции на 1,4 миллиарда долларов.