Экспорт белорусских нефтепродуктов и калийные удобрений: где порт выгоднее - в Прибалтике или в России?

Новости Беларуси. Усть-Луга — это морской торговый порт в юго-восточной части Финского залива. Сейчас он активно расширяется и застраивается. Особенность порта заключается в том, что терминалы, которыми пользуются грузоперевозчики, находятся в их полной собственности и таким образом, работают, конечно, на выгодных для компаний условиях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Самый большой порт на Балтике выйдет на полную мощность в 2018 году. Здесь будут переваливать 180 миллионов тонн различных грузов в год. Это больше, чем совокупный грузооборот портов Таллина, Клайпеды, Риги и Вентспилса. Где уже давно «прописались» белорусские нефтепродукты и калийные удобрения. И теперь наши крупные экспортеры оказались в состоянии выбора причала.

Юрий Мурашко, руководитель управления по работе со СМИ, региональной и социальной политике ОАО «Компания Усть-Луга»:

Возможность, наиболее выгодная для белорусских инвесторов — это приобрести свой терминал и свои грузы переваливать. Это будет выгодно. И вторая возможность — пользоваться услугами готовых терминалов, я уверен, здесь тоже проблем не будет.

Место для возведения порта — лучше не придумаешь. Не зря его постройку задумали еще в советское время. Терминалы глубоководные и могут принимать суда океанского типа. Скоро рядом заработает в полную силу самый крупный железнодорожный узел в Европе. Который сможет обрабатывать до 100 миллионов тонн грузов в год. Все строилось «с нуля», поэтому здесь клиенты пользуются самыми передовыми технологиями. Это дешевле для экспортеров, а в конечном счете — и для потребителей.

Владимир Семенов, руководитель аналитического отдела дирекции по стратегии и развитию ОАО «Компания Усть-Луга»:

Импорт легковых автомобилей в порту Усть-Луга — дешевле на 300-400 евро, по сравнению с перевалкой в портах Финляндии. Исходя из этого, автодиллер может немножко заработать, а российский покупатель может купить новый автомобиль немножко дешевле.

В порту работает несколько стивидорных компаний — организаций, которые занимаются перевалкой грузов. Основа бизнеса Андрея Титова — техника и автомобили. Причем, объемы перевозок такие, что статистику ведут совсем не в штуках. За прошлый год через терминал его компании прошло почти два миллиона тонн «железных коней». По словам директора, на месте этих иномарок могут стоять белорусские МАЗы и БелАзы. Окно в мир есть. Готовое: осталось научиться им пользоваться.

Вообще цель создания порта заключалась в том, чтобы сделать выгодную площадку для работы с грузами северо-западного региона России. Но в итоге на берегу Финского залива появился серьезный конкурент «прибалтов». Которые уже теряют клиентов. Если посмотреть на карту — это реальный вариант переориентации и белорусского экспорта.

Андрей Титов, и.о. Генерального директора ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга»:

У нас есть уже часть клиентов, которые в принципе ушли из прибалтийских портов в порт Усть-Луга. И они видят, что, в принципе, это возможно(перемещение грузопотоков). Мы по своим мощностям, естественно, готовы принимать белорусские грузы.

Фраза «естественно, готовы» - говорит не только о том, что препятствий белорусы не встретят. В добавок ко всему некоторые терминалы порта недозагружены.

Владимир Семенов, руководитель аналитического отдела дирекции по стратегии и развитию ОАО «Компания Усть-Луга»:

Терминал перевалки технической серы явно недогружен и поскольку технология перевалки идентична, то он может прямо сейчас принять к обработке порядка четырех миллионов тонн в год.

Речь о терминале, который может переваливать калийные удобрения. И теперь на поверхность всплывает вопрос, кому это больше надо? Ведь везти товар до Усть-Луги на несколько сот километров дальше, чем до Клайпеды. Поэтому заманить белорусов можно только дешевой доставкой. Камнем преткновения стали железнодорожные тарифы.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области:

Стивидорные услуги у нас в порту предлагаются чуть дешевле, чем в прибалтийских портах. И я думаю, что основная проблема сейчас в российской железной дороге. Я знаю, что такие переговоры ведутся. Но пока окончательное решение не принято.

Вопрос оказался самого высокого уровня. Главный акционер Российских Железных Дорог — государство, которое может установить для белорусских грузов «спецтариф». Что интересно, РЖД, как акционерное общество, может это сделать без оглядки на рекомендации Всемирной Торговой Организации. В то время как таможенные договоренности между Россией и Беларусью в силе и упрощают многие процедуры. В общем, есть реальная возможность работать на взаимовыгодных условиях.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области:

Чем больше грузов будет проходить через портовые сооружения Усть-Луги, тем больше налогов будет поступать в бюджетную казну - это первое. И второе - мы не должны забывать о стратегической составляющей. Учитывая наши добрососедские партнерские отношения, единую таможенную зону - это выгодно и со стратегической точки зрения. В данном случае это гарантированный коридор для отправки белорусских товаров.

Инвестором а значит и владельцем терминала, может стать любая белорусская компания. Свободных участков много, так что возможностей в прямом смысле — море. Насколько они выгодны — другой вопрос. На который ответят детальные расчеты окупаемости. В общем, многое зависит от возможностей белорусских производителей. Казахи, например, уже инвестировали в крупный терминал по перевалке зерна. Есть и другой вариант: воспользоваться услугами готовых терминалов. В общем, определяющее слово — возможность.

Алексей Кондрашов, генеральный директор логистического комплекса:

Я не очень люблю какие-то зарубежные турне. Мне очень нравится Беларусь с точки зрения природы, климата, людей, отношения.

Директор логистического комплекса, который находится под Петербургом, в Беларуси — частый гость. Ездит отдыхать. А вот сами белорусы до него пока не доехали, хотя могли бы выгодно работать. Современная площадка для сортировки товаров построена по финской технологии. Рядом три магистрали: Таллинское, Киевское и Волхонское шоссе, по которым товары идут и в порты, а потом — за рубеж. Комплекс расположен в индустриальном парке, где для компаний действуют льготы по налогообложению, в частности, это касается налога на прибыль. Транспортный — вообще на нулевой отметке.

Алексей Кондрашов, генеральный директор логистического комплекса:

В основном мы клиентов находили через брокерские компании. Но в любом случае мы открыты. У нас присутствуют как зарубежные компании, так и российские. Поэтому абсолютно любое заинтересованное лицо может к нам обратиться и мы рассмотрим возможность сотрудничества.

Тем временем из-за строительства Усть-Луги из Прибалтики прибыль постепенно уплывает. По последним подсчетам, российский порт переманил на свою сторону треть клиентов. А когда разговор зашел и о белорусском транзите — за экономикой тут же усмотрели политику. Стабильная альтернатива экспорта стала для нашей страны своеобразным козырем, а для портов-конкурентов — серьезным раздражителем.

Сергей Лебедев, политолог:

Через какое-то время прибалты придут к вам на поклон. И опять будут набиваться в друзья, и даже предлагать более выгодные условия, чем Россия. Другое дело, что у них пока еще амбиции шире амуниции. Но голод не тетка — он заставит их вступать в нормальные отношения.

Как ни парадоксально, задуманный проект — в интересах сразу трех стран. России, Беларуси и Союзного Государства. Помимо экономических и логистических выгод такой транзит несет выгоду стратегическую. Потому как наглядно демонстрирует механизм действия в том числе союзных экономик.