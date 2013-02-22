В Беларуси не будут приватизированы предприятия по производству основных видов продовольствия

Новости Беларуси. 22 февраля Александр Лукашенко посетил Минский комбинат хлебопродуктов. Президент Беларуси заявил, что в стране не будут приватизированы предприятия по производству основных видов продовольствия. Государственный контроль позволит отслеживать систему ценооборазования на социально-значимые товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комментируя разговоры о возможности скорой приватизации ряда белорусских предприятий, Александр Лукашенко предположил, что эти идеи возникли, пока президент неделю отсутствовал в стране. Ничего продавать не будем, подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Досужие рассуждения или отдельных, возможно, чиновников, или тех, кто хочет прощупать: «А что скажет Лукашенко по поводу приватизации этих предприятий». Не дождетесь. Никто за эти деньги предприятия продавать не будет. Это во-первых.

Во-вторых. Если кто-то хочет купить «МАЗ» и так далее, в данном случае Россия, объединить «МАЗ» и «КамАЗ», условия я им предложил. Пока никакой продажи и обмена собственности не будет. Давайте объединимся без продаж, отработаем систему. Зарплата повысится, на складе не будет автомобилей «МАЗ». И «КамАЗ» будем продавать и более эффективно. По более высокой цене. Никого не пустим на наш рынок. Это тоже цель. Больше будет налогов в белорусский и российский бюджеты.

Вот когда мы поработаем таким образом, тогда я со спокойной душой, может, и подешевле смогу продать акции «МАЗа». Только так. А вот просто так, с бухты-барахты, не видя результата, не видя света в конце туннеля, я никогда на это не пойду. Я уже об этом говорил.

Поэтому, видимо, пока я тут неделю отсутствовал, вы уже тут нахомутали кому-то что-то продать. Нет, успокойтесь, все, я уже приехал в страну. Продавать ничего не будем.