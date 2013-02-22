Александр Лукашенко: Предприятия отрасли хлебопродуктов должны оставаться в руках государства

Новости Беларуси. Предприятия отрасли хлебопродуктов должны оставаться в руках государства и не подлежат приватизации. Государственный контроль позволит регулировать цены на социально-значимые товары. Об этом 22 февраля заявил Президент Беларуси, посещая Минский комбинат хлебопродуктов. И отметил: никаких изменений по этому вопросу в его позиции нет.

Александр Лукашенко осмотрел территорию комбината и производственные помещения, ему доложили о техперевооружении и выпуске на предприятии новых видов продукции. Речь шла не только о финансово-производственном состоянии и перспективах развития конкретного предприятия, но и всей отрасли в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ход переоснащения таких предприятий сегодня в центре внимания Президента. Глава государства приехал лично на комбинат изучить, как идет развитие отрасли в целом. Трудно поверить, что когда-то здесь просто получали муку. Сегодня завод перерабатывает 16 вагонов зерна в сутки. Ставка сделана на глубокую переработку сырья. В этих пакетах смеси для приготовления выпечки. С ними процесс на кухне в разы быстрее. А для производителя - импортозамещение, экспорт, и как итог - рост выручки, как на дрожжах.

Геннадий Василевский, директор ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»:

Полуфабрикаты мучных изделий - абсолютно новое производство, абсолютное импортозамещение. Завозилось с Европы, с Прибалтики. Мы первые пошли по этому пути, мы фактически завоевали рынок.

К старой мельнице добавили новое оборудование - теперь получают крупку. Она в три раза мельче обыкновенной муки. Именно из этого ингредиента во всем мире делают макароны. И минский комбинат теперь - не исключение. Здесь выпускают 14 видов изделий. А ведь когда-то эту продукцию Беларусь вынуждена была импортировать.

Сегодня сами поставляют на экспорт. На комбинате во всю работает и крупяной цех. Уже в этом году аграрии полностью обеспечат страну собственными крупами, за исключением риса. Кстати, производство гречки в последние годы выросло в 11 раз. Прибавить в темпах позволила, в том числе, модернизация таких производств.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра республики Беларусь:

За счет модернизации создали отрасль по производству крупы, отрасль по производству макарон. Бюджет позволил в 2012 году всему департаменту 50 тысяч долларов – выручка от реализации. Отсюда и зарплата. Вот, 400-500 долларов уже просматривается реально.

Развернутся на полную такие предприятия не могут из-за недостатка собственных оборотных средств. Обусловлен он закредитованностью и сдерживанием отпускных цен на муку, крупу и социально- значимый ассортимент хлебов.

Президент обратил внимание на кредиты для предприятий. Белорусские банки привлекают по высоким процентным ставкам средства населения, тем самым удерживая высокую стоимость кредитов, в том числе для юрлиц. Этот вопрос изучат.

Благодаря модернизации, на минском комбинате хлебопродуктов выручка выросла в 5 раз. Экспорт — в 3. Рентабельность продаж - почти на 8 процентов. Растет и зарплата.

Галина Сенкевич, фасовщик ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»:

Когда мы работали при старом оборудовании и при новом – это 2 большие разницы. Просто с другим настроением идешь на работу, оборудование хорошее, работать легче намного стало.

Президенту сегодня предложили попробовать продукцию. Вкус наших товаров со знаком качества. В-первую очередь это благодаря рецептурным ГОСТам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:

Никаких технических условий, только государственные стандарты. И упаси бог, ты от этого отойдешь (обращение к Михаилу Русому – ред.). Ценность нашей продукции в том, и это я слышу везде - в России, Украине и далеко за пределами бывшего Союза, ценность в том, что у нас натуральный продукт. Хлеб – он хлебом пахнет, мясные изделия - это мясо. Люди готовы платить уже сегодня в 3 раза выше цену, но чтобы это было натуральное. Поэтому не дай бог ты уйдешь под каким-то предлогом от государственных стандартов. Если где-то нахимичили - возвращайте обратно. Но мы к этому еще вернемся. По ГОСТам. Это наша величайшая заслуга, что мы сохранили государственные стандарты с советских времен и их улучшили, усилили.

В целом же впечатление у Президента от посещения предприятия хорошее. Все-таки, есть результат.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:

Процентов 70-80 мы полностью выполнили программу по модернизации подобных производств, и не только мукомольных, где макароны делают, но и хлебопечения. То есть уже импорта почти нет – то, к чему мы стремились. Самое главное, что директор говорит, что приезжают швейцарцы и удивляются, что из нашей пшеничной муки можно получить такие макароны и такие изделия. Это то, что нам надо. Раньше мы миллионы тонн закупали хлебов из-за границы, пшеницы там, муки и так далее, оказывается, что и в Беларуси можно производить соответствующие сорта ржи, пшеницы, ячменя и другие культуры, высочайшего мирового уровня производить продукты. Надо только захотеть.

В поле аграрии научились получать хорошие урожаи. Комбинаты хлебопродуктов постепенно переоснащаются. Сами производят продукцию и поставляют пекарям. Они, в свою очередь, тоже расширяют ассортимент. Но главное - на столе белорусов свой хлеб. А он, как известно, всему голова.

Глава государства еще раз подчеркнул, что в стране выстроена стройная система заготовки хлебов как для населения, так и для нужд животноводства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Цепочка: поле, поставки зерна сюда (90% обеспечивает потребности Минска по хлебопечению, допустим), хлебозаводы, которые обеспечивают 100% или 85% хлебопечения в Минске, – это железно государственные предприятия. Их ни в коем случае нельзя приватизировать. Чтобы больше не было разговоров. Хлеб, заготовительный пункт, мука, крупа и прочее, обеспечение Минска, хлебозаводы хлебом – это цепочка государственная. Все остальное мы не запрещаем. В гипермаркетах, супермаркетах, на улицах, дома. Главное – санитария. Пусть пекут булочки, пирожки, выносят, продают, как во всем мире. Но вот эта основа должна остаться государственной. Мы уже наелись частников. Хорошие они люди, но смотрят в свой карман. А это хороший будет рычаг и баланс на рынке, чтобы люди были обеспечены самым необходимым: хлебом.

И так должно быть везде. Хлеб, молоко, одежда и так далее. Я уже об этом говорил. Это государственная забота, и государственные предприятия должны обеспечивать. Частные – пожалуйста, хоть тысячу предприятий, пусть с ним конкурируют. Мы ничего не будем запрещать. Это даже выгодно, пускай частник появляется, показывает свою прыть, но мы в любое время сможем отрегулировать цены до приемлемых для нашего населения.

По всей стране выстроена стройная система заготовки хлебов как для населения, так и для нужд животноводства. Заготовка, хранение, переработка и реализация. Это железно должно быть государственным. Ни о какой приватизации речи быть не может. То же самое молочное и мясное производство. Все остальное, что появится частное (в колхозах, совхозах, на предприятиях, у фермеров), мы будем поддерживать.

Президент потребовал соблюдения государственных стандартов качества при производстве пищевой продукции и подчеркнул, что намерен еще вернуться к этому вопросу позже.