Молдова на грани катастрофы: из банковской системы страны бесследно исчез $1 млрд – больше половины бюджета

После рекламы, не рекламируя молдавское шампанское, расскажем, как политическая пена из кишиневской бутылки, которую хорошенько встряхнули, выплеснулась. Тысячи людей вышли на главную площадь страны, а зачем – толком не понимают. Молдова встревожена нестабильностью власти и экономики и тем, что из банков может бесследно исчезнуть миллиард долларов. Наш специальный корреспондент Олег Романов только что вернулся из этой страны. Смотрим его репортаж.

Протестующий:

Пенсионерам не на что хлеба купить. Школьникам не хватает на учебники, форму и завтраки. Честный человек – это у нас нищий человек. Вот вы сюда приходите всякие селфи делать, а Молдова умирает.

Самое удивительное, что нет в теперешней Молдове людей, которые были бы с этим не согласны. На улицах и пашнях, в троллейбусах и в правительственных «членовозах» – все говорят одно: страна находится на пороге катастрофы и медлить с принятием экстренных мер никак нельзя.

Богдан Цырдя, депутат Парламента Молдовы:

Крупнейший грабеж века: миллиард евро был украден из банковской системы. Это больше половины бюджета, это где-то пятая-шестая часть национального ВВП. Были рейдерские атаки на молдавские банки, были массовые отмывания денег. 18 млрд долларов в 2010-14 года были отмыты через молдавскую банковскую систему. 18 млрд долларов, вы понимаете, это почти три национальных ВВП, это девять бюджетов на девять лет.

А еще 80% молдаван имеют долги по коммуналке. Тем не менее, пару недель тому назад государство повысило на треть тарифы на электричество и на 15% – цены для потребителей газа. Похоже, нынешней зимой средние расходы на содержание жилья превысят среднюю зарплату. Если бы статистика не была большой ложью, среднестатистический гражданин Молдовы был бы покойником, сначала оголодавшим, а потом насмерть замерзшим. По счастью, это не так: Кишинев полнится жизнерадостными людьми без видимых признаков истощения. Хотя история с пропавшим миллиардом доводит до белого каления любого, стоит только о ней вспомнить.

Житель Молдовы:

Здесь все воруют: евро дает деньги, а они воруют. Один миллиард украли, все украли.

Пресловутый миллиард хранился на счетах Нацбанка Молдовы и внезапно пропал. Как, куда, чьими стараниями – остается неизвестным. Подозревали поначалу бойкого юношу с израильским и молдавским гражданствами, сгоряча арестовали даже, но он быстро избрался мэром второго по величине города страны – Орхея. И кто ж Илона Шора теперь посадит? Он же живой памятник народоправию. В итоге, по всему выходит, что виноватых нет.

Молдавский крестьянин – он стихийный анархист. Он всегда выживал вопреки властям, всегда строил свое благополучие за высоким забором. Но теперь эта многовековая стратегия стала давать сбой. Дело в том, что внешний хаос захлестнул это уютное и мирное частное пространство. И вот, к примеру, кто-то в столице украл у кого-то миллиард долларов. Казалось бы, какое до этого дело здесь, в селе? Ан, оказывается, дело все-таки есть.

Для Василия Татару и всех некрупных сельских бизнесменов Молдовы исчезновение бюджетного миллиарда означало, для начала, полное прекращение льготного кредитования.

Василий Татару, фермер:

Могли, если есть, земли, брать технику: половину денег ты отдаешь за три года, платишь понемногу. А половину отдает государство. Сейчас люди уже не могут брать.

Василий – единственный работодатель в селе, где проживающими числятся несколько тысяч душ. На самом деле, кроме стариков да младенцев здесь никого больше не осталось: разъехались – кто в Москве плитку класть, кто в Ломбардии коров пасти. У оставшихся сохранилась застарелая привычка каждый день есть, на что, очевидно, нужны деньги.

Татару эти деньги позволял и позволяет зарабатывать, хотя теперь уже совсем немногим. Кустарно лущить подсолнечник – это теперь почти все. Вино, которого в подвале 10 тысяч литров, продать Василий отчаялся, а значит меньше бочек заложит на будущий год, если вообще будет с вином связываться.

Василий Татару, фермер:

Сейчас не имеет смысла почти ничего, потому что виноград дешевый, вино тоже дешевое стало. Везут его в никуда. И поэтому цены падают.

Дом Татару – полная чаша, огород ухожен: каждому помидору, каждому картофельному кусту перепало хозяйского внимания. Далеко на задворках – куроводческая ферма, небольшая, но пух, перо, окорочка обеспечивающая бесперебойно и с запасом. Так, в общем, живет всякое молдавское село, даже в отсутствие трудоспособных мужчин и женщин, которых уехало из трехмиллионной страны не меньше миллиона.

Вот, кстати, дом соседский: здесь все почти то же, насколько уж за большим хозяйством позволяют доглядеть женские глаза да способны обиходить его старческие руки. Двое старших отпрысков семейства Макарь в Италии.

Анна Макарь:

Был молочный завод, хлебный. Сейчас ничего не осталось, все закрыто.

Беда Молдовы в том, что свое досмотрено, а вот общее пришло в упадок, растащено по кирпичу, а ведь это дороги, Дома культуры, заводы, системы орошения. То есть все то, без чего страна из цивилизации проваливается в дикость.

Кишиневские улицы в двух шагах от центрального проспекта дырявее голландского сыра. Полно здесь заброшенных домов. Даром ли национальный герой Штефан Великий возводит очи горе. С тем, наверное, чтобы не видеть царящую в отечестве мерзость запустения. И если граждане в отчаянии, то начальство пребывает в растерянности.

Президент Тимофти – он как британская королева: царствует, но не правит. Кабинет министров в совершенно младенческом возрасте – ему полтора месяца. По общему мнению, премьер действует здраво, но за такой срок что успеешь?

Палатки на площади выглядят грозно, когда вокруг них сгрудились толпы в тысячи, десятки тысяч человек. Здесь, в Кишиневе, счет протестующим пока ведется на десятки, от силы – на сотни. Но вместе с тем это явственно – эмбрион протеста, который может развиться в нечто большое и страшное. Может, впрочем, не развиться, если его абортируют.

Анатолий Голя, директор агентства «Инфотаг»:

Те же думающие и понимающие люди видят, что есть вопросы и к лидерам платформы «Да!» Кто за ними стоит, чего они добиваются, по чьему сценарию они действуют. Я не очень верю в досрочные выборы, в отставки и так далее.

Отставка Правительства – это снова чехарда в верхах и, главное, упущенное время. Время, которого для спасения страны как раз и не хватает. Роспуск Парламента и новые выборы означают многомесячную агонию и смерть экономики. Урожай нынешний меньше прошлогоднего процентов на 40. На демократический церемониал просто нет денег, ведь перед страной маячит голод.

Остается уповать на евроинтеграцию, хотя что это, никто толком не понимает. Ее считают чем-то вроде благодати господней: евроинтеграция тоже неизъяснима, неисчислима, всеблага и, главное, решит проблемы Молдовы раз и навсегда.

Житель Молдовы:

Стандарты европейские в стране по всем параметрам, то есть от зарплат до цен в магазине. Для меня лично. Для страны, я думаю, это в первую очередь развитие экономическое, индустриальное, общеобразовательное.

На четырех гектарах, засаженных виноградниками Василия Татару, ягода сосредоточенно копит сахар, греет бока под лучами осеннего солнца: вино в 2015 году будет знатное. А будущей осенью его может не быть вовсе – впервые чуть ли не за две тысячи лет, в течение которых на этих холмах кустится лоза. В стране нет денег и нет покупателей, а виноделие – слишком дорогое искусство, не для бедняков. Вот только если из Молдовы вычесть вино, много ли от страны останется?