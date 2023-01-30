Эксперты ЕАБР прогнозируют рост зарплат в Беларуси

Новости Беларуси. Эксперты Евразийского банка развития прогнозируют рост зарплат в Беларуси. В декабре реальная зарплата выросла на 0,6 % в годовом выражении. Рост зарплат, как полагают в ЕАБР, может быть связан с замедлением инфляции из-за госрегулирования цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо IT-сферы, к высокодоходным отраслям белорусской экономики относятся финансовые услуги и горнодобывающая промышленность. По прогнозам Министерства труда, зарплаты в бюджетном секторе вырастут в 2023 году на 16 %. Объем стимулирующих выплат будет увеличен не только за счет повысившейся базовой ставки, но и за счет выделения из бюджета на эти цели более 900 миллионов рублей.

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