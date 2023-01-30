Вырос список компаний, доли иностранных участников которых заблокированы

Новости Беларуси. Правительство Беларуси существенно расширило список компаний, доли иностранных участников которых заблокированы в рамках контрсанкций. Согласно документу, теперь в списке 1 849 компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принятие подобных мер позволит защитить экономические интересы Беларуси. Ранее в перечень таких инвесторов входило 192 компании. Последний раз он был дополнен в ноябре. В соответствии с постановлением Совмина зарубежный совладелец белорусского бизнеса не сможет продать свою долю в уставном фонде либо каким-то образом выводить свои активы.

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