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В Беларуси планируют ограничить размер штрафов по кредитам

30 января 2023 15:23
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Новости Беларуси. В Беларуси могут ограничить размер штрафов и пеней за просрочку выплат банковских займов. Это планируется прописать при комплексной корректировке Банковского кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси планируют ограничить размер штрафов по кредитам-1

Проект закона уже подготовлен. Его цель – повысить уровень правовой защиты потребителей банковских услуг и исключить чрезмерную финансовую нагрузку на кредитополучателей. Так, планируется запретить в договоре повышенные проценты за пользование кредитом в случае его невозврата в срок, ограничить размер неустойки за просроченные выплаты, сократить перечень случаев, при которых банк вправе требовать досрочного возврата кредита.

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# Кредиты Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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