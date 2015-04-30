Экономическая безопасность Беларуси: как защитить внутренний рынок и заинтересовать людей в отечественной продукции

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают активно обсуждать Послание президента народу и Парламенту. Глава государства затронул практически все вопросы, волнующие сегодня белорусов. Однако о чем бы ни говорил в своем Послании Александр Лукашенко, экономике или мировой политике, здоровье граждан и образовании, ясно одно: залог успешного развития государства – в его независимой политике. В частности, одна из составляющих экономической безопасности – защита внутреннего рынка.

Многофункциональные холодильники, современные телевизоры и бытовая техника. Товары отечественные и импортные. На полках белорусских магазинов они зачастую соседствуют. Вот только такими же «соседями» в покупательской корзине становятся не всегда. Взять, к примеру, телевизоры. Рублем «за» белорусские модели потребители голосуют не всегда. Если не сказать, даже редко. В плюсах – хороший сервис. А вот цена, как правило, выше, чем на зарубежные аналоги.

Вадим Гурленя, продавец-консультант магазина:

Отечественные телевизоры будут выигрывать ценой и сервисом, но у них более узкий модельный ряд. Импортные телевизоры будут выигрывать своим более широким модельным рядом.

Впрочем, зачастую покупатель отдает предпочтение лишь раскрученным брендам, рассказывают съемочной группе СТВ уже сами производители.

На известном белорусском предприятии не один год выпускают холодильники, стиральные машины и различную бытовую технику. Продукция востребована на мировых рынках: страны СНГ, Европа, Прибалтика. Совсем недавно рынки сбыта расширились: добавилась Германия и Польша. Страны, которые и сами в мировом топе по поставкам техники.

Факт говорящий, отмечает Кирилл Лимаренко. С рекламой он уже давно на «ты». Говорит, потребитель готов платить за качественную и нередко раскрученную технику.

Кирилл Лимаренко, заместитель начальника отдела маркетинга и рекламы предприятия:

Мы же отдаем предпочтение как бренду, так и изделию в целом. То есть бренды с большим именем, за которые потребитель готов переплачивать. А есть бренды, которые менее ценные в глазах потребителя, у которых ниже качество, у которых ниже уровень сервисного обслуживания, у которых ниже гарантия, у которых менее внедрены технологии.

Современный дизайн, хорошие технические характеристики. Да и находится белорусская техника в среднем ценовом сегменте. Среди плюсов – и своевременное сервисное обслуживание.

Николай Брашевец, директор завода бытовой техники:

Своевременно обратиться к сервисанту немаловажно, потому что это зависит сегодня и от времени, это зависит и от цены обслуживания. Поэтому подменный фонд мы используем по отделу сервиса.

Но стоит ли тогда ввозить в Беларусь такое количество продукции зарубежных производителей? О том, что наш внутренний рынок должен быть надежно защищен, накануне говорил и президент во время Послания к белорусскому народу и Национальному собранию. Ведь от ввоза иностранной продукции свои рынки уже защищают страны ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Почему при наличии такого производства холодильников мы ввозим этот хлам из-за рубежа? Чем хуже наш холодильник? Мы положили телевизионное производство. Мне нынешний премьер, боюсь, что и вице-премьер, начнут говорить: вы знаете, мы в Евразийском союзе. Привожу параллельный пример. Когда обрушился рубль в России, мы ведь ничего против России, своих партнеров, которые в ЕврАзЭС, никаких мер не приняли. Что сделал Казахстан? Это мне Нурсултан Абишевич рассказывал. При Путине рассказывал. Говорит, ну вы меня поймите, у вас обвалился рубль, ваши автомобили наполовину дешевле стали наших и хлынули на казахстанский рынок. А там же и японцы, и корейцы, и китайцы, и Западная Европа создали свои производства. И у них остановилось все разом. И не только по автомобилям, и по другим позициям. Что сделал Нурсултан Абишевич? Он просто закрыл поставку российской продукции, которая мешала его производителям, и запретил ее продажу на территории Казахстана.

Так а мы что? Да, не надо делать вот такие шаги: взяли, закрыли, запретили. Потому что и нам могут закрыть. Но договариваться надо немедленно, чтобы защититься.

Закрыть рынок можно высокими таможенными пошлинами. Вот только не станут ли белорусы покупать продукцию за рубежом?

Ирина Новикова, доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономической теории Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Нужно не закрывать рынок. Потому что если мы его полностью закроем, вы сами понимаете (у нас граница с Россией открыта), люди будут вывозить опять валюту, покупать и везти телевизоры здесь. Уже не просто нам нужны инвестиции, а выходить на конкретные производства и пытаться всеми силами притянуть сюда, на нашу базу, если не мировые бренды, то хорошие, качественные производства.

В то же время менять нужно и подход к продаже товаров, отметил президент во время Послания. Сначала искать рынки сбыта, а потом уже производить продукт. У нас все наоборот.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Надо нам все-таки просчитывать как-то рынки, куда нам надо входить, а куда нам не надо входить, потому что мы не должны действовать методом проб и ошибок, а должна быть системная работа в этом плане.

За более чем 2,5 часа общения поднято было немало вопросов: эффективность управления экономикой, создание благоприятного бизнес-климата, диверсификация экспорта, использование новых подходов в сельском хозяйстве, социальные темы.

Послание – это не просто анализ ситуации в государстве, но и стратегия действия на ближайший год.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Мне показалось крайне интересным то, что речь шла о таких вопросах, как защита собственности инвесторов, как предоставление большей свободы предпринимательской инициативе, как признание права руководителей предприятий на риск определенный. Это тоже важно, потому что без такого права человек лишается маневра. Поэтому мне показалось интересным выступление, потому что оно дает несколько новый вектор развития экономической ситуации.