Владимир Андрейченко считает необходимым «придать новый импульс» сотрудничеству с Лаосом

Новости Беларуси. В поставках белоруской молочки заинтересован Лаос. Об этом 30 апреля шла речь на встрече межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Юго-восточные партнеры также оценили достоинства нашей техники и намерены увеличь закупки. В свою очередь Беларусь заинтересована в импорте кофе и риса.

Сергей Румас, председатель правления открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»:

Мы видим большой потенциал в области торговли машиностроительной техникой, пока, к сожалению, это единичные поставки нашей техник, но учитывая, что между банком развития и банком внешней торговли заключено соглашение о финансировании экспорта в лаосскую республику, мы думаем, что это создаст предпосылки для более крупных контрактов наших предприятий-экспортеров.

Сомди Донгди, министр планирования и инвестиций Лаоса:

Беларусь имеет большой потенциал в сельском хозяйстве. Также у вас хорошо развито машиностроение и производство техники. Это соответствует нашим пожеланиям. К тому же лаосские бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими деловыми кругами. Также быстро развивается взаимодействие между нашими парламентами. Надеюсь, это будет способствовать расширению сотрудничества.

Между тем реализация соглашений, достигнутых ранее, на самом высоком уровне между президентами Беларуси и Лаоса идет не достаточно быстро. Речь об образовательных проектах, создании совместных предприятий и сборочных производств. В прошлом году товарооборот увеличился в 12 раз, правда и это не позволило преодолеть планку в 6 млн долларов.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Цель и парламентариев, и заседания этой комиссии в том, чтобы придать новый импульс нашему сотрудничеству. Направлений очень много – это и вопросы товаропроводящей сети, промышленной кооперации, создания сборочных производств. Лаос обладает большими запасами полезных ископаемых, и мы договорились, что мы создадим белорусскую лабораторию по исследованию качества минеральных ресурсов Лаоса.