Новости Беларуси. Предприятия Минской области осваивают новые рынки сбыта. Слуцкий льнозавод начал поставки льноволокна в Китай. Уже отгружено продукции на 400 тысяч долларов. До конца года цифра должна увеличиться вдвое.

Между тем, по-прежнему, главным потребителем льноволокна остается отечественный переработчик.

Реконструкция основного цеха завершена, здесь установлена ​​новая линия. Благодаря модернизации обеспечена непрерывная переработка тресты, снижены затраты на энергоносители и значительно улучшилось качество продукции. Кроме того, после реконструкции производство стало, по сути, безотходным. В 2015 году на заводе планируется переработать 12,5 тысяч тонн льнотресты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виктор Лаврененко, директор Слуцкого льнозавода:

Посевную мы закончили по всем зонам. Сырьевая зона Слуцкого льнозавода – 3250 га. В том числе 1300 га сам сеет льнозавод. С новым и старым цехами перерабатываем 32-35 тонны в сутки. Новый цех работает в три смены, старый – в две. То есть получается, что 35 умножает на 30 рабочих дней. Нам тысячу тонн необходимо тресты.