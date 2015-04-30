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Беларусь будет поставлять на рынок Китая 100 тыс тонн молочной продукции в год

30 апреля 2015 08:05
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Новости Беларуси. Белорусские молочные предприятия завоёвывают китайский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сертификаты на поставки своей продукции получили 14 производителей.

Ранее в Поднебесную наши молочные товары поставляла лишь одна компания.

В Китае качество оценили и теперь ежегодно готовы принимать по 100 тысяч тонн белорусской молочки.

Поставки начнутся уже в начале лета.

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Рынок Китайской Народной Республики привлекателен для всех. Особенно таких мировых стран по производству молочной продукции, как Австралия, Новая Зеландия, страны Латинской Америки. Поэтому мы проводили планомерную работу. Когда мы приехали, привезли все документы, еще раз подтвердили, что наш продукт качественный, и получили разрешение.     

# Экономика # Беларусь-Китай # Леонид Маринич

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