ЕЭС заработает в срок после уточнения чувствительных для Беларуси позиций

Новости России. Главные политические новости вторника пришли из московского Кремля, где 24 декабря состоялись переговоры Президентов Беларуси, России и Казахстана. Все три государства полны решимости подписать договор о Евразийском экономическом союзе в определенные ранее сроки. Об этом заявил Александр Лукашенко уже по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета. Доработанный документ должен лечь на стол главам государств к маю, а стартовать новое интеграционное объединение может с 1 января 2015.

Привычным делом в большой евразийской политике стало проводить сразу несколько саммитов. Что называется, два в одном. В этот раз заседание Высшего Евразийского экономического совета России, Беларуси и Казахстана прошло накануне Госсовета Союзного государства. То есть, сначала переговоры тройки. Потом двойки.

Любые переговоры начинаются с крепкого рукопожатия. Лидеры неоднократно повторяли, что две страны — Беларусь и Россия - как никто продвинулись в интеграции.

Чуть позже к ним присоединяется президент Казахстана. В таком формате общаются третий раз за год. Президенты уже виделись в мае в Астане, в октябре в Минске и вот сейчас в Москве. Накануне нового и во многом определяющего 2014 года.

За этим круглым столом — костяк интеграции на постсоветском пространстве. Лукашенко, Путин, Назарбаев. Последовательно, шаг за шагом, Беларусь, Россия и Казахстан идут на экономическое сближение. Сначала Таможенный союз, затем Единое экономическое пространство. Вот на горизонте — Евразийский экономический союз. Не все просто. Каждое государство отстаивает национальные интересы. Сейчас речь идет о создании договора будущего союза.

Эксперты с сентября 2012 года работают над договором будущего Евразийского экономического союза. По задумке, он стартует через год — 1 января 2015. В документе должны быть четко прописаны, что это должен быть за союз и как он будет работать. Какова будет его структура, где будут располагаться органы этого объединения. Прописать нужно и принципиальный вопрос - свободное передвижение товаров. Устраивать проект должен всех. Пока он требует доработки. Это констатировала и белорусская, и казахстанская сторона.

После - перед камерами главы государств остановились буквально на минуту, чтобы запечатлеть момент. Кто знает, может быть именно это фото и встреча станут решающими в истории евразийской интеграции.

Расширенный формат предполагает, что участников будет много. В этот раз простая арифметика — три плюс два. К лидерам Беларуси, России, Казахстана присоединились президенты Киргизии и Армении — Алмазбек Атамбаев и Серж Саргсян. Эти государства проявляют большой интерес к ЕЭП и будущему Евразийскому союзу. Армения заговорила о возможном присоединении в этом в сентябре. Сегодня обсуждали «дорожной карту» для страны по движению к «тройке». Подобный документ будет возможен и для Киргизии. На встрече и Украина. Государство представляет премьер-министр Азаров.

По итогам заседания Высшего евразийского экономического совета подписан ряд совместных решений в сфере единой таможенной политики, регулирования деятельности естественных монополий и правил конкуренции. Определились и с бюджетом Евразийской экономической комиссии на 2014 год

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Появилось мнение, что об организации говорить рано, поскольку непонятно, что у нас получится в итоге. Убежден, что союз должен быть именно международной организацией, которая будет наделена нами необходимой правосубъектностью. Такой статус необходим для эффективного функционирования нашего союза. Он понятен мировому сообществу и нашим гражданам.

Белорусская сторона выступает за четкое и предметное разграничение компетенций как самого союза, так и государств-членов. Чем конкретнее мы пропишем, кто чем должен заниматься, тем меньше у нас потом будет споров, что кто-то лезет не в свои вопросы. Со сферами компетенции союза согласились все. Логично сделать и второй шаг. Прописать, в каких сферах наши государства будут иметь компетенции, реализуемые в формате согласованной политики.

Месторасположение органов союза в очередной раз становится камнем преткновения. Вполне понятно желание каждой из наших стран иметь на своей территории интеграционную структуру. Однако и Суд, и Комиссия работают уже давно, вроде бы решены организационные вопросы. Поэтому стоит ли нам поднимать вопрос и перевозить и людей, и имущество с места на место? Вопрос открыт. И я считаю, что сегодня мы должны поставить точку в этой дискуссии.

Мы создаем Евразийский экономический союз, в котором будет функционировать единое экономическое пространство. Так записано в нашем решении, принятом в Астане в мае 2013 года. Там же подчеркнуто - как правило: без изъятий и ограничений. Потом, Владимир Владимирович, прежде всего, дополнил это: 1 января (я думал - 2014, но приняли решение) 2015 года никаких изъятий, ограничений быть не должно. Правда, Президент России подчеркнул, что с нашей стороны мы убираем изъятия, ограничения, но и со стороны партнеров их не будет.

В вопросе обеспечения свободы передвижения товаров мы продвинулись гораздо дальше, чем в сферах услуг, капитала, рабочей силы. Это логично, ведь Таможенный союз мы начинали создавать раньше, чем ЕЭП. Однако даже по товарам мы не завершили работу. Несмотря на достигнутые в «тройке» договоренности, остаются изъятия, включая алкогольную и табачную продукцию, лекарственные средства, медицинские изделия, газ, нефть, нефтепродукты, автомобили, рыбу и так далее. Уверен, что идти в Экономический союз, не закончив формирование Таможенного, весьма рискованно и вообще неправильно. Свобода передвижения товаров должна стать своего рода примером для обеспечения всех других свобод. В противном случае даже неэкономистам ясно, что вся идея создания союза и его экономический смысл могут быть поставлены под сомнение. Поэтому предлагаю зафиксировать, что мы признаем национальный характер и режим в отношении торговли товарами, то есть рассматривает товары друг друга как свои собственные, выводим их из-под всяких изъятий, будь то экспортные или иные пошлины и сборы, количественные ограничения или что-то другое, в том числе всякие препятствия. И одновременно целенаправленно работаем над реализацией тех договоренностей, которые закреплены в базовых соглашениях Единого экономического пространства.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

К 1 марта 2014 года должен быть сформирован список остающихся в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства изъятий и ограничений и определены конкретные сроки их устранения. Это очень важные цели.

Наибольшая интеграционная отдача достигается при полном охвате всех отраслей и максимально возможной глубине кооперации. Только в таком случае единая экономическая система начинает работать органично, самостоятельно, с высокой эффективностью.

Необходимо продолжить сближение норм регулирования экономик «тройки». Эксперты согласовали к нашей встрече проекты решений в области антимонопольного законодательства и стимулирования конкуренции. Это еще один нужный шаг в процессе укрепления интеграционного взаимодействия между нашими государствами. Основная роль в обеспечении контроля за соблюдением стандартов в конкуренции на общем трансграничном рынке переходит к Евразийской экономической комиссии, при этом наши компании смогут инвестировать и развивать свой бизнес по единым антимонопольным правилам.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Подтверждаю абсолютную приверженность Казахстана к построению крепкого, сильного, при этом гибкого к различным изменениям конъюнктуры в мире и в нашем экономическом союзе. Такой союз может быть сформирован только на основе учета интересов всех участников.

Что касается расширения нашего союза, мы за это, мы незамкнутая организация и не против кого. Этой организацией создается, что доложили, что разработаны проекты дорожных карт присоединения к Таможенному союзу Кыргызстана и Армении.

Институциональная часть договора определяет международно-правовой статус, цели и механизмы деятельности союза. В частности, определены ключевые принципы его действия: сотрудничество на взаимовыгодной основе для сближения экономик, их гармоничного развития и укрепления конкурентоспособности. Следующий этап работы – согласование функциональной, или отраслевой, части проекта договора.

Уже после большого переговорного дня к прессе вышли три президента, чтобы озвучить позиции по вопросам интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин:

Активизирована работа по остающейся части изъятий из общего режима. Мы договорились, что будем сокращать их и сведем, в конце концов, к минимуму или к нулю.

Государства Таможенного союза намерены четко выдерживать установленный график, чтобы подписать договор не позднее мая 2014 года, затем передать его на ратификацию в парламенты наших стран.

Александр Лукашенко:

Мы полны решимости за этот короткий промежуток времени создать и подписать очень сложный документ. Беларусь исходит из того, что новый документ должен стать значимым шагом вперед в интеграционном строительстве. При этом необходимо реализовать в полном объеме договоренности, которые уже были достигнуты при формировании Единого экономического пространства, взять из ТС и ЕЭП все лучшее, создать такую правовую систему и структуру будущего союза, которая обеспечит его высокую эффективность.

Хотел бы отметить, что договор в целом приобретает конкретные очертания. Однако работа, и мы это констатировали единогласно, предстоит огромная. Ряд наиболее чувствительных позиций требует уточнения: в частности идет речь о разграничении компетенций союза и государств-членов союза, иерархии актов будущего объединения и так далее. Документ не должен препятствовать заключению или применению ранее принятых соглашений, не противоречащих целям договора или создающих более благоприятные условия для сотрудничества.

Итоги Высшего Евразийского экономического совета 24 декабря: день был очень эффективен и продуктивен, по словам Президента Беларуси

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