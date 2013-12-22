Замминистра ЖКХ Беларуси о том, на сколько в 2014 году повысятся тарифы и почему горячую воду не перестанут отключать

В студии программы «Неделя» на СТВ Анатолий Шагун, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

Год бережливости заканчивается. А как в этом направлении сработал весь жилищно-коммунальный комплекс страны?

Анатолий Шагун, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

В целом, мы успешно выполнили задания, которые на текущий год были запланированы. Хочу сказать, что, конечно, основной показатель у нас - это снижение затрат на жилищно-коммунальные услуги. По году ожидается снижение затрат на уровне более 10%. Если в денежном выражении, это порядка 800 миллиардов белорусских рублей.

А вот по вашим личным наблюдениям, рубль влияет на повышение бережливости людей? Повышение тарифов сказывается - люди экономят, нет?

Анатолий Шагун:

Здесь и не только рубль на этом сказывается. Могу например сказать, что в 2007 - 2009 годах произошло оснащение жилищного фонда индивидуальными приборами учета расхода воды и потребление воды населением снизилось где-то на 25-30%. Хотя тарифы там не очень сильно росли, просто люди, каждый лично, увидели, сколько они потребляют и как-то оптимизировали свои расходы. В этом году у нас не росли тарифы, например, на воду. Но в 2012 году, когда начал работать механизм дифференцированной оплаты за воду, мы отметили, что порядка 3-3,5% у нас сократилось потребление воды. В цифрах это где-то 11 миллионов кубических метров воды. Перевести, чтобы люди представляли, что это такое, это, например, потребление города Борисова и Борисовского района.

Модернизация - один из приоритетов Беларуси в самых разных отраслях. В ЖКХ что делается в этом направлении? Ведь, наверное, у нас там фонд советский в основном, мощности изношены довольно серьезно?

Анатолий Шагун:

Да, с точки зрения модернизации, перед нами стоит две задачи. Основанная и глобальная - модернизация инфраструктуры: то, что было построено еще в советские времена и то, что требует сегодня обновления, поскольку новые технологии, новые материалы, новые формы организации работы сегодня присутствуют. Поэтому работа в этом направлении ведется достаточно активно. В первую очередь, конечно, такой большой блок, как энергосбережение. Здесь работа проведена значительная. И хочу сказать, что результат уже даже сегодня на лицо - по десяти месяцам у нас экономия электроэнергии составляет 23,2 млн кВч. Порядка 2,2% от того, что мы вообще потребляем в натуре. Это несмотря на то, что вводится новое жилье, новые объекты. То есть рост физических объемов обслуживания есть, но при этом у нас снижается потребление.

А вот в связи с этим вопрос по модернизации. А когда гипотетически может наступить то светлое время, когда не будет планового отключения горячей воды?

Анатолий Шагун:

Надо сказать, наверное, что не скоро. Проблема здесь носит такой системный характер. Заложена она была еще когда проектировались системы централизованного теплоснабжения. Чтобы провести подготовку к зиме, мероприятия определенные, приходится отключать потребителей. Конечно, в первую очередь это связано с ремонтом тепловых сетей. Проводится работа, но она приводит только к сокращению сроков отключения. Полностью избежать отключения горячего водоснабжения пока невозможно.

С нового года тарифы на коммунальные услуги будут устанавливать исполкомы. Не возникнет ли у них соблазна за счет этого какие-то дыры залатать в местных бюджетах? Чего населению ждать от увеличения тарифов?

Анатолий Шагун:

Могу такой комментарий дать. Достаточно недавно подписан Указ Президента №550, который вносит ясность и определенность, например, в тарифное регулирование жилищно-коммунальных услуг. Этот указ предусматривает, что тарифы повышаются один раз в год с 1 января. Предельный уровень повышения тарифов рассчитывается таким образом, чтобы плата по стандартной двухкомнатной квартире (48 м²) с тремя проживающими составляла порядка 5$ , не выше. И тариф на жилищно-коммунальные услуги может индексироваться поквартально в привязке к росту номинальной заработной платы. То есть, если заработная плата, например, за первый квартал будущего года вырастет на 3%, то, соответственно, во втором квартале, когда люди уже эти доходы получат, могут быть повышены на 3% тарифы на жилищно-коммунальные услуги. При этом регулирование здесь тоже несколько меняется. Если раньше все тарифы, за исключением обращения с отходами, регулировались и устанавливались Правительством, то сегодня за Правительством остается только энергетика, то есть газ, электроэнергия и теплоснабжение. Тарифы на воду, канализацию, на техническое обслуживание жилья, на капитальный ремонт, на пользование лифтом передаются на уровень местных органов власти. Это позволит где-то и повысить ответственность местных органов власти, и, кроме того, дифференцировать тарифы в региональном разрезе. То есть это уже не обязательно будут единые по всей стране. Надо сказать, что заложен здесь механизм контроля, потому что уровни тарифов, решения об отвержении тарифов будут согласовываться местными органами власти с министерством экономики. Поэтому вот такие изменения в тарифном регулировании есть.

В следующем году население будет возмещать не менее 25% стоимости жилищно-коммунальных услуг по планам?

Анатолий Шагун:

Планы - да, заложенные в проект бюджета, таковы. То есть под эти цифры рассчитываются бюджетные субсидии с тем, чтобы можно было ту часть, которая не оплачивается населением и юридическими лицами, возместить по этим услугам из бюджета.