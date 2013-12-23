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Бездефицитный бюджет Минск на 2014 год составит, по предварительным подсчетам, более 30 трлн рублей

23 декабря 2013 17:42
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Новости Беларуси. Депутаты Мингорсовета утвердили бездефицитный бюджет города на 2014 год. По предварительным подсчетам, он составит более 30 триллионов рублей.

Основная доля поступлений – это подоходный налог, а также налоги на прибыль, на добавленную стоимость и на собственность. Денежные средства направят на развитие здравоохранения, образования, транспорта, а также на адресную социальную помощь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Керножцкий, начальник главного финансового управления Мингорисполкома:
Бюджет сбалансирован. Запланированные расходы обеспечены доходами в полном объеме. И расходная часть бюджета на 2014 год прогнозируется также в сумме 30,1 трлн рублей. Расходная часть бюджета, без учета межбюджетного трансфера, возрастает, по текущим расходам, на 9%, по сравнению с текущим годом. Их удельный вес в общем объеме бюджета составит 71%.

# Экономика # Бюджет Минска # Мингорисполком

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