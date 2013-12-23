Бездефицитный бюджет Минск на 2014 год составит, по предварительным подсчетам, более 30 трлн рублей

Новости Беларуси. Депутаты Мингорсовета утвердили бездефицитный бюджет города на 2014 год. По предварительным подсчетам, он составит более 30 триллионов рублей.

Основная доля поступлений – это подоходный налог, а также налоги на прибыль, на добавленную стоимость и на собственность. Денежные средства направят на развитие здравоохранения, образования, транспорта, а также на адресную социальную помощь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Керножцкий, начальник главного финансового управления Мингорисполкома:

Бюджет сбалансирован. Запланированные расходы обеспечены доходами в полном объеме. И расходная часть бюджета на 2014 год прогнозируется также в сумме 30,1 трлн рублей. Расходная часть бюджета, без учета межбюджетного трансфера, возрастает, по текущим расходам, на 9%, по сравнению с текущим годом. Их удельный вес в общем объеме бюджета составит 71%.