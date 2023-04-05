ЕАЭС вводит навигационные пломбы. Вступило в силу соглашение об их применении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом планируется повысить прозрачность движения товаров между странами союза.

Сфера действия соглашения распространяется исключительно на перевозки по территориям двух и более стран союза. Навигационная пломба позволяет на расстоянии сотен и тысяч километров в онлайн-режиме наблюдать за транспортным средством и фиксировать каждое незаконное действие с товарами, обеспечив абсолютную прозрачность перевозок. Это упростит и ускорит доставку грузов.