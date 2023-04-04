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Новости экономики за 04.04.2023

04 апреля 2023 15:47
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Совершенствование законодательства в сфере кредитов обсудили 4 апреля в столице. На повестке – доступность истории задолженностей граждан для торговых организаций, которые выдают рассрочки и займы. Кто имеет доступ к этой информации сейчас и как планируется упростить процедуру получения данных плательщиков?

Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси могут сделать доступной кредитную историю граждан для торговых организаций. Читайте здесь.

Новости экономики за 04.04.2023-1

НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ И «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» РЕАЛИЗУЮТ КРУПНЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ

16 новых предприятий пополнили ряды резидентов свободных экономических зон и индустриального парка «Великий камень» за три месяца с начала года. Заявленный объем инвестиций – 84 млн долларов. В планах создать 890 новых рабочих мест. Инвесторы реализуют крупные проекты по возведению логистического центра в Гродненском районе и рыбоперерабатывающего завода в Витебске, а также проекты в сферах фармацевтики, медицины, электронной коммерции, логистики, электроники.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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