Новости экономики за 04.04.2023

Совершенствование законодательства в сфере кредитов обсудили 4 апреля в столице. На повестке – доступность истории задолженностей граждан для торговых организаций, которые выдают рассрочки и займы. Кто имеет доступ к этой информации сейчас и как планируется упростить процедуру получения данных плательщиков?
Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси могут сделать доступной кредитную историю граждан для торговых организаций. Читайте здесь.
НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ И «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» РЕАЛИЗУЮТ КРУПНЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ
16 новых предприятий пополнили ряды резидентов свободных экономических зон и индустриального парка «Великий камень» за три месяца с начала года. Заявленный объем инвестиций – 84 млн долларов. В планах создать 890 новых рабочих мест. Инвесторы реализуют крупные проекты по возведению логистического центра в Гродненском районе и рыбоперерабатывающего завода в Витебске, а также проекты в сферах фармацевтики, медицины, электронной коммерции, логистики, электроники.
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