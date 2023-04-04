Новости экономики за 04.04.2023

Совершенствование законодательства в сфере кредитов обсудили 4 апреля в столице. На повестке – доступность истории задолженностей граждан для торговых организаций, которые выдают рассрочки и займы. Кто имеет доступ к этой информации сейчас и как планируется упростить процедуру получения данных плательщиков?

Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.