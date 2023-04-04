К мобильному приложению «ФСЗН» Минтруда подключились уже 166 тысяч белорусов

За два месяца к мобильному приложению ФСЗН Министерства труда подключились 166 тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приложение позволяет прежде всего контролировать своего работодателя – в полном ли объеме уплачиваются взносы в бюджет Фонда социальной защиты. Кроме этого, можно рассчитать страховой стаж – период работы с уплатой страховых взносов в Фонд соцзащиты. Для тех, кто выйдет на пенсию в 2023 году, он составляет 19 лет.

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