Прямой эфир

Беларусь впервые начнёт добывать рыбу на Дальнем Востоке

04 апреля 2023 15:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Совместные российско-белорусские предприятия впервые начнут ловить рыбу на Дальнем Востоке. Беларуси выделили квоты для ведения рыбного промысла в российских водах. Первые пять разрешений оформлены Приморским территориальным управлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь впервые начнёт добывать рыбу на Дальнем Востоке-1

Квота позволит выловить 50 тысяч тонн будущей рыбной продукции в различных морских подзонах. Учитывая тот факт, что в Беларуси сильно развита рыбная переработка, получив квоты на добычу, белорусские компании смогут поставлять сырье в страну.

Больше новостей экономики за 4 апреля здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 04.04.2023
04 апреля 2023 15:47

Новости экономики за 04.04.2023

Белорусские предприятия подписали ряд контрактов на выставке в Узбекистане
04 апреля 2023 15:46

Белорусские предприятия подписали ряд контрактов на выставке в Узбекистане

Резкий рост доллара и евро. Курсы валют на 4 апреля
04 апреля 2023 12:06

Резкий рост доллара и евро. Курсы валют на 4 апреля