Беларусь впервые начнёт добывать рыбу на Дальнем Востоке

Совместные российско-белорусские предприятия впервые начнут ловить рыбу на Дальнем Востоке. Беларуси выделили квоты для ведения рыбного промысла в российских водах. Первые пять разрешений оформлены Приморским территориальным управлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Квота позволит выловить 50 тысяч тонн будущей рыбной продукции в различных морских подзонах. Учитывая тот факт, что в Беларуси сильно развита рыбная переработка, получив квоты на добычу, белорусские компании смогут поставлять сырье в страну.

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