«Должен быть как минимум в два-три раза больше». Лукашенко о товарообороте между Беларусью и Томской областью

Новости Беларуси. Вместо импортозамещения – импортоопережение. Смелые заявления и конкретные проекты. 15 августа глава государства озвучил точки роста в сотрудничестве между Беларусью и Томской областью России. Встреча прошла во Дворце Независимости. В Беларуси с трехдневным визитом представительная делегация из сибирского региона. В ее составе более 30 представителей различных сфер. От аграрного сектора до научного, что говорит о серьезных намерениях.

Впрочем, деловые связи между Беларусью и Томской областью налажены практически по всем направлениям. Об успешном партнерстве говорит рост товарооборота. Но он должен быть в 2-3 раза больше, подчеркнул Александр Лукашенко.