«Должен быть как минимум в два-три раза больше». Лукашенко о товарообороте между Беларусью и Томской областью
Новости Беларуси. Вместо импортозамещения – импортоопережение. Смелые заявления и конкретные проекты. 15 августа глава государства озвучил точки роста в сотрудничестве между Беларусью и Томской областью России. Встреча прошла во Дворце Независимости. В Беларуси с трехдневным визитом представительная делегация из сибирского региона. В ее составе более 30 представителей различных сфер. От аграрного сектора до научного, что говорит о серьезных намерениях.
Впрочем, деловые связи между Беларусью и Томской областью налажены практически по всем направлениям. Об успешном партнерстве говорит рост товарооборота. Но он должен быть в 2-3 раза больше, подчеркнул Александр Лукашенко.
О новых перспективах совместного развития в программе Новости «24 часа» на СТВ политический обозреватель Евгений Пустовой.
4,5 тысячи километров позади. Томск от Минска далеко, но не отдален от сотрудничества с нашей страной. Делегация во главе с губернатором с трехдневным визитом. Ценят каждую минуту. Поэтому моменты сотрудничества обсуждают даже в гостином зале Дворца Независимости. Самая предметная встреча еще впереди.
«Мы готовы поделиться наработками». Александр Лукашенко встретился с губернатором Томской области
Владимир Мазур с потенциалом нашего государства знаком. Особенное теплые отношения сложились с Гродненской областью. Теперь время расширить и географию сотрудничества, и объемы товарооборота.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Одним из перспективных сибирских партнеров для нас является Томская область. Значительный ресурсный, промышленный, туристический, интеллектуальный потенциал региона представляет для нас огромный интерес. В прошлом году объем нашей торговли вырос почти на 50 % и составил без малого 23 миллиона долларов. Положительная динамика наблюдается и в этом году: за первое полугодие рост почти на 30 %. Но абсолютно очевидно, что это крайне мало для таких мощных промышленных, сельскохозяйственных краев. Товарооборот может и должен быть как минимум в два-три раза больше. Точек роста предостаточно.
Губернатор Томской области в Минске: мы видим потенциал, поставленная задача выполнима.