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В Беларуси намолочено свыше 5,6 млн тонн зерновых колосовых, зернобобовых и рапса

15 августа 2023 06:31
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Новости Беларуси. К рекордному результату непременно приводит безупречное соблюдение технологии. В Беларуси намолочено свыше 5,6 миллиона тонн зерновых колосовых, зернобобовых и рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это данные на 15 августа.

Брестская, Минская и Гродненская области превысили миллионный намолот – важный и солидный рубеж. После дождей пошли в рост травы, теперь все работы в сельском хозяйстве сошлись по времени. О необходимости быть готовыми к этому моменту не раз предупреждал Президент. Задача по заготовке травянистых кормов остается в расписании.

В Беларуси намолочено свыше 5,6 млн тонн зерновых колосовых, зернобобовых и рапса-1

Сегодня, 15 августа, по прогнозам синоптиков кратковременные осадки ожидаются преимущественно по юго-западной половине страны, а значит, для уборки урожая нужно использовать каждую благоприятную минуту. Зеленую жатву аграрии планируют завершить уже до конца августа, а сейчас ориентир – 6-й миллион тонн зерновых колосовых, зернобобовых и рапса.

Передовиков по намолоту и отвозке урожая чествуют прямо в полях, лишь ненадолго отвлекая от тяжелого труда словами благодарности.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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