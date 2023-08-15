В Беларуси намолочено свыше 5,6 млн тонн зерновых колосовых, зернобобовых и рапса

Новости Беларуси. К рекордному результату непременно приводит безупречное соблюдение технологии. В Беларуси намолочено свыше 5,6 миллиона тонн зерновых колосовых, зернобобовых и рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это данные на 15 августа.

Брестская, Минская и Гродненская области превысили миллионный намолот – важный и солидный рубеж. После дождей пошли в рост травы, теперь все работы в сельском хозяйстве сошлись по времени. О необходимости быть готовыми к этому моменту не раз предупреждал Президент. Задача по заготовке травянистых кормов остается в расписании.