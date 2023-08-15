«Мы готовы поделиться наработками». Александр Лукашенко встретился с губернатором Томской области

Товарооборот между Беларусью и Томской областью должен быть в 2-3 раза больше. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск Владимир Мазур приехал с большой делегацией. В ее составе – более 30-ти представителей различных сфер деятельности – от аграрного сектора до научного. Что, собственно, говорит о серьезных намерениях в углублении сотрудничества. Впрочем, деловые связи между Беларусью и Томской областью налажены практически по всем направлениям. Об успешном партнерстве говорит рост товарооборота. За 2022 год он достиг порядка 23 миллионов долларов. А за первое полугодие 2023-го объем взаимной торговли увеличился на треть в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Но и это не предел. Цифры необходимо увеличивать, убеждены стороны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Одной из традиционных основ нашего экономического сотрудничества является экспорт в ваш регион сельскохозяйственного сырья. И не только солода. В 2022 году начались поставки аминокислот нашей национальной биотехнологической корпорацией. Этот продукт, вы знаете, жизненно необходим в животноводстве, и с учетом различного рода давления на нас и санкций Запада очень важно, что и здесь мы уходим от внешней зависимости.

Как мне докладывают, для Томска и области также актуальным является вопрос модернизации городского электрического транспорта. Знаю, что у вас широко эксплуатируются белорусские троллейбусы. Мы готовы обеспечить всей линейкой требуемой техники, в том числе трамваями, автобусами и электробусами. Потребность региона в лифтовом оборудовании, как для новостроек, так и в рамках программ замены лифтов, может удовлетворить наш «Могилевлифтмаш».

За последние годы Томская область добилась весомых успехов в аграрном секторе. Мы вносим свою скромную лепту в данный процесс, имея в виду нашу технику сельскохозяйственную прежде всего – тракторы, комбайны. Полагаем, что наш опыт и качественные технологии также могли бы быть востребованы вами в животноводстве, растениеводстве, а также строительстве молочно-товарных ферм и зерносушильных комплексов.

Более 60 % территорий области занято лесами, у вас также колоссальные запасы торфа. Это богатство надо не только эффективно использовать, но и суметь сберечь, в особенности от участившихся в последние годы пожаров. Мы готовы поделиться наработками в производстве лесозаготовительной, пожарной, аварийно-спасательной техники, машин для добычи торфа.