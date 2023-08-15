Губернатор Томской области в Минске: мы видим потенциал, поставленная задача выполнима

Потенциал Томской области представляет огромный интерес для Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск Владимир Мазур приехал с большой делегацией. В ее составе более 30-ти представителей различных сфер деятельности – от аграрного сектора до научного. Что, собственно, говорит о серьезных намерениях в углублении сотрудничества. Впрочем, деловые связи между Беларусью и Томской областью налажены практически по всем направлениям.