Губернатор Томской области в Минске: мы видим потенциал, поставленная задача выполнима

Потенциал Томской области представляет огромный интерес для Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минск Владимир Мазур приехал с большой делегацией. В ее составе более 30-ти представителей различных сфер деятельности – от аграрного сектора до научного. Что, собственно, говорит о серьезных намерениях в углублении сотрудничества. Впрочем, деловые связи между Беларусью и Томской областью налажены практически по всем направлениям.
«Мы готовы поделиться наработками». Александр Лукашенко встретился с губернатором Томской области. Подробнее здесь.
Об успешном партнерстве говорит рост товарооборота. За 2022 год он достиг порядка 23 миллионов долларов. Но он должен быть в 2-3 раза больше – подчеркивает Александр Лукашенко. Это совершенно выполнимая задача – заверил Владимир Мазур.
Владимир Мазур, губернатор Томской области России:
Мы за последние буквально несколько лет, даже год-два, мы увеличили уже на 30 %. В два раза – задача амбициозная, но, по-моему, она решаемая. В силу проведенных уже встреч в Гродненской области, сейчас в Минской мы видим имеющийся потенциал, и эта задача выполнима.
Перспективные ниши для взаимного роста имеются. Александр Лукашенко предложил томским и белорусским ученым заняться совместной разработкой передовых технологий. Тем более что российский регион входит в тройку лидеров национального научно-технического рейтинга России. Совместным проектом может стать производство транзисторов для аэрокосмического и специального назначения. Направление весьма актуальное – отметил глава государства.