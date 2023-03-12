Доктор наук: очень мало стран, с которыми Китай устанавливает вот такие стратегические отношения, как с Беларусью

Новости Беларуси. Визит белорусского лидера в Поднебесную прибавил поводов для нервозности на Западе. После Лукашенко в Китай спешно засобирался президент Франции. О желании встретиться с Си Цзиньпином заявил и Владимир Зеленский. Надеются переговорить с лидером Поднебесной и в Туманном Альбионе на коронации Карла III. Но вряд ли председатель КНР окажет такую честь британскому двору, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Автомобиль Geely – лидер продаж в нашей стране. Зарулить на первую строчку рейтинга было непросто. Но белорусско-китайская компания смогла заинтересовать нашего потребителя. По итогу на сегодня всего за время работы завода в Беларуси продано почти 38 тысяч машин. Завод «БЕЛДЖИ» запустил производство еще в 2017-м. Из-под конвейера отечественного предприятия в год могут выходить до 60 тысяч автомобилей. Задача главы государства – выходить на максимальную производственную мощность. Сейчас на белорусском заводе собирают модели кроссоверов и седана.

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

В Китае появились новые автомобили так называемой «Геометрии И». Запланировали привезти образцы, показать, посмотреть параметры, провести эксплуатационные испытания.

На сегодня подписан контракт с еще одной китайской корпорацией. Но прежде автомобиль марки Hongqi (в переводе «Красное знамя») протестировал сам лично Александр Лукашенко. Представительское авто предоставила ему встречающая сторона для поездок по Пекину. Китайская марка входит в концерн FAW и прежде выпускала только лимузины для правительства и партии Поднебесной. Но со временем машины марки стали доступны и массовому потребителю. И уже скоро Hongqi влетят в наши производства.

Глеб Прокофьев:

К полету готовится досмотровое оборудование, произведенное в Поднебесной. Из Пекина в Минск его доставят уже в начале апреля. Установят новую систему досмотра здесь, в Национальном аэропорту. Такая помощь от китайского партнера оказалась очень кстати.

Сейчас в минском аэропорту продолжает работать система досмотра пассажиров от производителя из недружественной страны. Но в условиях налетевших санкций обслуживать оборудование становится просто невозможно. Оно в любой момент может выйти из строя – с починкой будут явно проблемы. Бизнес Китая среагировал мгновенно. Экстренно партнер заменит ушедшие с белорусского рынка западные компании. Как сухое молоко из Калинковичей штурмует прилавки Поднебесной, читайте здесь.

Индустриальный парк «Великий камень». Это особая территория в Минской области. Прежде всего это площадка инвестиционного взаимодействия. На сегодня 50 из 107 зарегистрированных резидентов парка – представители Китая, которые реализовывают свои проекты в нашей стране. Ими заявлен объем инвестиций в 1,3 миллиарда долларов. И уже 30 % из них освоено. А за прошлый год выручка от реализации составила 700 миллионов рублей.





Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Из 400 миллионов долларов, которые принесли сюда инвесторы из разных стран мира, у нас их 15, 2/3 инвестиций привнесли наши китайские партнеры. В амбициозных планах «Великого камня» к 2025 году увеличить количество резидентов до 170. Поиск новых партнеров не прекращается. К недавнему визиту главы государства в Китай было приурочено подписание четырех соглашений. Сферы интересов различные. Александр Ярошенко:

Мы заключили несколько соглашений со входящими сюда будущими предприятиями, в том числе связанных с развитием научных исследований. Провинция Шандун вместе с Национальной академией наук планирует реализовать такой проект. И, опять же, медицина. Мы от нее никуда не денемся. У нас планируется осуществить производство медицинских изделий в области рентгеновских аппаратов, то есть рентгеновские лучевые трубки, которые очень востребованы в этой сфере.

Китайский капитал присутствует сегодня если не во всех сферах, то во многих. Промышленность, машиностроение, строительство, медицина, биотехнологии. Уровень экономического взаимодействия Беларуси и Китая беспрецедентно высокий. Об этом говорят цифры. Взаимный товарооборот в минувшем году превысил 5 миллиардов. Из них больше трех приходилось на китайский экспорт в нашу страну.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Когда мы говорим, что Беларусь является стратегическим партнером, многие не обращают внимание на эти слова, но очень мало стран, с которыми Китай устанавливает вот такие стратегические отношения. Восточное направление для нас важно почему? У нас увеличивается количество рабочих мест, за последние полгода сократилась безработица. Новая эпоха в отношениях Беларуси и Китая, глобальное партнерство. Главные итоги поездки Президента здесь.