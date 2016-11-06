Беларусь, ОАЭ и Катар: как и где пересекаются белорусские технологии и нефтедоллары Ближнего Востока

Новости Беларуси. Уходящая неделя запомнится первым снегом и переговорами Беларуси с государствами из очень засушливого региона. Катар и Эмираты. Буквально несколько часов назад завершился визит нашего Президента в Ближневосточный регион. Самолет главы государства вылетел из международного аэропорта Абу-Даби и взял курс на Национальный аэропорт «Минск».

Сказочно богатые углеводородными ресурсами, а значит и нефтедолларами эти страны активно развивают сферу производства, стараются снизить зависимость от экспорта нефти и газа. А значит ищут новые технологии, проекты, в которые можно вложиться и жить, когда «черное золото» иссякнет. Беларуси есть что предложить: от сферы высоких технологий до развития логистического сервиса.

Только в первый день переговоров обсудили проекты на десятки миллионов долларов. А по итогам подписан объемный портфель документов. Тот факт, что столь влиятельная особа – наследный принц Эмирата Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян – лично проводил Александра Лукашенко в аэропорт, говорит о многом.

Беларусь и страны Персидского залива идут рука об руку уже не один десяток лет.

Совместные проекты на неделе обсуждались на самом высоком уровне. Глава нашего государства встретился с наследным принцем Дубаи. Шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум – личность широко известная в мире большой политики. О дубайском правителе говорят как о независимом и смелом политике. А вопросы, которые он решает в масштабах всей страны плюс реализация революционных проектов, позволили Дубаю совершить мощный рывок в будущее.

Шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум, вице-президент, премьер-министр и министр обороны ОАЭ, правитель эмирата Дубай:

Очень рад вашему приезду. Во время моего последнего приезда в Беларусь я наслаждался природой вашей страны и общением с прекрасными людьми. Мы будем рады развивать наше сотрудничество.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодарю вас, ваше высочество, за добрые слова, которые вы адресовали мне и моему народу. В свою очередь хочу сказать, что двери Беларуси для ОАЭ и эмирата Дубай всегда открыты. И я хотел бы изложить главную свою позицию на нашей встрече, чтобы вы почаще бывали в Беларуси. В этом наш большой интерес. Нам надо выводить наши экономические отношения на уровень личных и политических.

Страны Персидского залива и Беларусь – партнеры политические. Время подтянуть и экономическую сторону общения. Нашим бизнесменам есть смысл присмотреться к богатому рынку Арабских Эмиратов. Товарооборот за прошлый год оценивается в сумму около 30 миллионов долларов. Это при таких-то возможностях. Но специалисты уверяют: работают с прицелом на «длинную» дистанцию.

Сергей Палагин, директор Центра изучения внешней политики и безопасности:

У нас решаются вопросы, связанные с получением образования. Мы можем говорить о взаимозачетах. Та система, которая уже существует сейчас. Совсем необязательно получать непосредственно сырье из этих стран, можно получать его из других за счет зачетов. И, конечно же, мы можем участвовать в добычи этого углеродного сырья, получая дивиденды.

Восток – дело тонкое. Бедные недра эмиратов оказались богаты нефтью. Как итог – доход на одного человека буквально за четверть века здесь вырос до 35 тысяч долларов. При этом регион заинтересован в больших поставках сельхозпродукции. Ведь из местного на Ближнем Востоке только финики. Так что не только белорусская картошка уже скоро может занять место на арабских прилавках.

Александр Субботин, заместитель министра – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

С АОЭ мы только в самом начале пути. Только первые встречи, первые договоры заключены. Но уже в этом году за прошедшие 10 месяцев мы поставили на арабский рынок продукции на сумму около 55 тысяч долларов. Это в основном творог и пахта. Но это только начало пути. Рынок нам интересен и через ОЭА мы можем свободно выйти на Ближний Восток, на все другие страны близлежащие.

Эта компания – одна из немногих в Беларуси, которая получила право на поставку «молочки» в страны Ближнего Востока. Стерилизованное молоко, масло, сухие смеси – все с непривычной для белорусского уха формулировкой «халяль». За ней – особая технология изготовления продуктов. В ней нет места компонентам животного происхождения. Плюс особая атмосфера: на закладке продукции обязательно присутствует муфтий.

Ольга Михновец, заместитель генерального директора по производству молочного предприятия:

Все готовится отдельно. Проверяется в первую очередь состав продуктов, проверяется экспертом. И обязательно присутствует эксперт на первых партиях, ведь на каждую выпускаемую партию «халяль» выдается свой сертификат на эту партию и сопровождается экспертом на каждой стадии, где он проверяет, как мы действуем.

Тем временем по ту сторону Персидского залива с магазинных полок уже во всю скупают продукты наших брендов. В эмиратах лишь 20% населения «местные». Среди приезжих – десятки тысяч выходцев из стран бывшего Советского Союза.

Белорус Игорь Возяков в Абу-Даби живет не первый год. Говорит, долго не мог привыкнуть ко вкусу местных продуктов. Выход из «вкусового тупика» нашел в ближайшем супермаркете.

Еще одно внезапное открытие: в Эмиратах очень любят, казалось бы, лесные ягоды. У них это экзотика. Например, ОАЭ покупают свежую чернику, причем в промышленных объемах. Только за прошлый год арабы съели этой ягоды на 14 миллионов долларов. А малину с удовольствием берут по 100 долларов за килограмм. Чем не повод для белорусских производителей осваивать внешний рынок, а не лишь ближайший базар.

К тому же Беларусь в странах Персидского залива вполне может утолить и технологический голод. Правители эмиратов на чудеса не скупятся. Например, превратили пустыню в цветущий оазис. Каждое дерево ежегодно только воды «выпивает» на три тысячи долларов.

Кстати, озеленение знаковых объектов теперь уже с мировым именем шло с участием Беларуси. Мы поставляли торф, внедряли наши технологии создания плодородного слоя на месте песков.

А чтобы окончательно удивить мир и не в чем себе не отказывать, в эмираты ежегодно завозят 6000 тонн снега, чтобы вопреки тропическому климату иметь возможность кататься на лыжах.

Александр Лукашенко:

Мне кажется, если бы вам побольше дождей и снега, то вы вообще бы были мульти-богатыми.

Шейх Мухаммед Бен Заид аль-Нахайян, наследный Принц эмирата Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ:

Господин Президент, поверьте, мы работаем над этим. Последние 20 лет разрабатываем соответствующие технологии. У нас даже учреждена специальная премия на лучший экологический проект.

В наследным принцем богатейшего эмирата Александр Лукашенко общался как с добрым приятелем. Кстати, шейх – хороший наездник. Благодаря своему увлечению спортом он возглавил управление ОАЭ по скачкам.

Говорили на встрече и о том, как привлечь инвестиции, отладить логистику. Есть договоренности войти на рынок богатых эмиратов. Уже работает представительство МАЗ, тягачи «Волат» покорили пески пустыни. Есть смысл идти дальше. Цель на ближайшее время – увеличить нишу для наших товаров в странах Персидского залива.

И уже приходят экономические новости с этого региона. Недавняя встреча Александра Лукашенко и эмира Катара Тамима бен Хамад аль-Тани.

Политические договоренности придали импульс экономическим контактам. Белорусский строительный опыт как никогда кстати. В 2022 году Катар примет чемпионат мира по футболу. Сейчас здесь возводят спортивные объекты.

Не успели высохнуть чернила под соглашениями о сотрудничестве, как в Беларусь «полетели» первые ласточки. Уже с января речицкие специалисты будут строить стадион к мировому футбольному первенству. Директор компании сейчас в Катаре – оформляет последние документы.

Николай Черношей, генеральный директор бурильной компании (Беларусь):

Техника уже готова, мы проработали все вопросы, связанные с логистикой. Уезжает она из Санкт-Петербурга. Я думаю, что в декабре техника уже будет здесь. Следующий вариант у нас ОАЭ. Мы участвуем в выставках. Все начинается отсюда. Мы на правах «невесты» выбирали себе партнера. Выбрали и пока не жалеем.

Белорусские специалисты открыли двери на восточный рынок.

Андрей Поведайко, начальник управления внешнеэкономической деятельности предприятия:

В настоящее время фабрикой заключены ряд стратегических контрактов на поставку продукции в Объединенные Арабские Эмираты. Эти связи долгосрочные, они предполагают собой отгрузки планомерно не только в этом году, но и ряд последующих лет. Достаточно сказать, что уже за 10 месяцев этого года фабрика отгрузила продукции более чем в два раза больше, чем только в прошлом году.

Но не экономикой единой. Белорусы давно оценили ближневосточные пляжи. В свою очередь, жители этих стран воспринимают Синеокую не иначе как «экзотический край».

Дед Мороз:

Для них это экзотика, конечно. А нам, конечно, приятно. Манит красота белорусского края, Беловежская пуща, которая чудом сохранилась в центре Европы.

Визит Александра Лукашенко в Ближневосточный регион завершился. Перед тем, как борт № 1 взял курс на Национальный аэропорт «Минск», глава государства провел заключительную встречу с наследным принцем Абу-Даби. Говорили о конкретных проектах, которые реализуют в самое ближайшее время. Планируется, что инвестиционный и торговый диалог между странами выйдет на новый уровень.

Наследный принц в аэропорт нашего Президента провожал лично. В восточных странах это знак особого уважения. В заключении встречи теплое прощание и символичный обмен подарками.