Хит продаж на китайском рынке. Как сухое молоко из Калинковичей штурмует прилавки Поднебесной

Новости Беларуси. Визит белорусского лидера в Поднебесную прибавил поводов для нервозности на Западе. После Лукашенко в Китай спешно засобирался президент Франции. О желании встретиться с Си Цзиньпином заявил и Владимир Зеленский. Надеются переговорить с лидером Поднебесной и в Туманном Альбионе на коронации Карла III. Но вряд ли председатель КНР окажет такую честь британскому двору, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А вот что касается визита белорусского Президента в Китай, то там ему оказали по-настоящему высокий прием. Чего только стоит церемониал? Просто верх протокола. А вот на таком лакшери-авто наш Президент колесил по пекинским проспектам. Hongqi – это люксовый бренд одного из старейших китайских автоконцернов, который в том числе производит лимузины для первых лиц страны. Есть информация, что такую машину использует для поездок Си Цзиньпин, а на кабриолетах принимают военные парады. Есть такие уникальные авто и в наших гаражах. В 2015-м китайская сторона передала Беларуси два эксклюзивных Hongqi L5. Минобороны использовало их во время военных парадов. Кстати, в будущем таких авто станет больше и на обычных дорогах Беларуси. Концерн FAW выразил желание сотрудничать с нашей страной. Об этом, как и о других договоренностях, заключенных в ходе государственного визита Александра Лукашенко в КНР, расскажет Глеб Прокофьев.

В фирменном магазине «Дзержинка» от изобилия собственной продукции глаза разбегаются. На прилавках колбасы, ветчина, рулеты, фарш и не только. Но изделий, которые так полюбились жителям Китая, здесь не найти. На агрокомбинате, говорят, что они с изюминкой и белорусам вряд ли придутся по вкусу.





Олег Логвинов, заместитель генерального директора ОАО «Дзержинский»:

Наибольшим спросом пользуются субпродукты птичьи. Это ноги цыплят бройлеров, локтевая, плечевая часть крыла. Объемы этой продукции, поставляемой в КНР, ежегодно превышают 6 тысяч тонн. И наши вкусы совпадают уже несколько лет. Поставки в Поднебесную идут с 2018 года. Олег Логвинов:

В настоящее время отделом внешнеэкономической деятельности ведутся исследования китайского рынка, там достаточно специфическая продукция. Они могут и гребешки куриные рассматривать, язычки, но это продукция может поставляться в достаточно небольшом объеме. Предприятие заинтересовано в больших объемах и поставках.

Одним словом, бизнес-партнеры говорят на одном языке. Это буквально. Для удобства заказчиков на сайте есть возможность сменить язык интерфейса на китайский. Хит продаж на китайском рынке – сухое молоко из Калинковичей. Яркая пачка с пометкой «Сделано в Беларуси» то и дело мелькает в азиатской рекламе. По сути, Китай для нас – это огромный рынок. Но и конкуренция там соответствующая. Но белорусы держат марку, а за качеством следят в оба.

Елена Черкас, начальник производства молочного комбината:

На всех этапах технологического процесса осуществляется строгий контроль, начиная с приемки молока. Здесь, конечно, принимают участие все.

Калинковичский комбинат начал работать с Китаем еще 5 лет назад. Но на большие объемы вышли с появлением линии мелкой фасовки. Кроме промышленной тары в 25 килограммов, восточным партнерам предложили полукилограмовые пачки, которые вписались лучше некуда в ассортимент китайских интернет-магазинов и торговых сетей. По этой позиции предприятие лидирует среди белорусских поставщиков в КНР. Доктор наук: очень мало стран, с которыми Китай устанавливает вот такие стратегические отношения, как с Беларусью.

Марина Мельниченко, начальник отдела внешнеэкономической деятельности молочного комбината:

65 % у нас составил экспорт фасованной продукции в общем объеме Китая. Если сравнивать объемы по фасовке 2022 года с уровнем 2021-го, то они увеличились практически в семь раз. И мы не останавливаемся на достигнутом и дальше хотим покорить наших китайских партнеров новым форматом упаковки, дизайном. Для мясо-молочного холдинга Гомельской области китайский рынок в приоритете. Найти на нем свою нишу и надежного партнера – значит, обеспечить стабильную загрузку и гарантированный сбыт на годы. В 2022-м по сумме экспорта Китай впервые вышел на второе место после России. Объемы поставок увеличились вдвое и достигли 150 миллионов рублей.

Жанна Заморская, начальник отдела гомельской мясо-молочной компании:

Все предприятия холдинга, подчиненные Минсельхозпроду, аттестованы на рынок Китая. Калинковичский мясокомбинат тоже вошел в перечень предприятий, которым разрешена поставка. И это предприятие уже в этом году заключило контракт. Мы очень надеемся, что он быстро начнет воплощаться на поставку мясных консервов в Китай. В настоящее время предприятие ведет согласование этикетки.

Сегодня Пекин бьет рекорды по закупкам белорусского продовольствия. Китайский рынок – один из основных потребителей сделанного в Беларуси. Чаще всего на восток отгружают мясо птицы и говядину, сухие молочные продукты, рапсовое масло и кондитерку. В перспективе – значительно расширить ассортимент для рынка Поднебесной.