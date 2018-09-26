«Добиться более качественного урожая»: сможет ли белорусский лен конкурировать на мировом рынке?

Новости Беларуси. О перезагрузке отрасли говорят уже не первый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И начинать здесь нужно, как видится, с самых истоков – качества зерна. Именно оно – залог хорошего урожая. Этим вопросом в Беларуси займутся 9 центров в разных уголках страны.

К слову, уборка льна выходит на финишную прямую. С задачей уже справились Брестская, Гродненская и Гомельская области. А вот о видах на урожай 2019 года – материал корреспондента Татьяны Ревизоре. «Гранд», «Василек», «Ритм» – сорта и гордость белорусской селекции. Так семена выглядят постфактум.

А в таком виде поступают с поля.

Доля стратегической культуры в ворохе – 81 %, остальные 19 % – примесь, то есть отходы. Семена – залог урожая. На будущее идет 30 % всех всходов. Обеспечить хозяйства качественным посадочным материалом – поручение Президента.

Во время рабочей поездки в Витебскую область Александр Лукашенко показал, как убирать лен вручную Не далее как в августе 2017 года глава государства отметил необходимость определить, где в стране будут созданы специальные центры по подготовке семян льна.

Надо найти 10 миллионов долларов и купить комбайны: льноводческую отрасль Беларуси ждет модернизация Сегодня их 9, десятую линию запустят в 2019 году на базе оршанского предприятия «Устье».

Владимир Гаркун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

На этих линиях мы за один проход можем получить качественные полноценные семена, которые будут являться залогом будущих урожаев. Себестоимость производства одной тонны семян практически в три раза ниже, чем подготовка на льносемстанциях. Сегодня это составляет 53 рубля, так как на льносемстанциях 160 рублей.

Не один десяток лет семена льна очищали на льносемстанциях при заводах. Но инвентаризация, да и жизнь показали, что оборудование устарело как морально, так и физически. Сегодня требуется не просто очистить и отсортировать культуру, но и провести калибровку семян, что на старой технике не представлялось возможным.

Виктор Богдан, заместитель директора РУП «Институт льна»:

Разница между традиционной очисткой и доработкой семян и после пневмостола – примерно 10-15 % в лучшую сторону. Это в конечном итоге позволит добиться более качественного и более высокого урожая.

Сегодня в Беларуси 40 линий, возможности которых позволяют подготовить семена любых сельскохозяйственных культур. Центры, где займутся льном, выбирали из соображений логистики, то есть поближе к самим льнозаводам. Сырьевые зоны закреплены за каждой линией.

Виктор Волосян, руководитель направления по послеуборочной переработке зерна Борисовского завода:

Учитывая, что у нас уже оборудование это есть, оно работает уже 8 лет, поломок таких не было, мы подготовили эту линию и вчера-сегодня показали специалистам, как готовить этот лен.