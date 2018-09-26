Михаил Бабич: «Россия заинтересована развивать с Беларусью инновационные производства»

Новости Беларуси. Россия заинтересована развивать совместно с Беларусью инновационные производства. Такое мнение озвучил посол России в нашей стране Михаил Бабич во время посещения Могилевской свободной экономической зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшее время там запустят линию по производству технического углерода. Благодаря инвестиционному проекту уже создано 200 рабочих мест. Продукция, аналогов которой в Беларуси пока не производили, будет ориентирована на экспорт.

Это первая рабочая поездка Михаила Бабича в новом статусе. Дипломат отметил высокую степень интеграции в Союзном государстве и растущий товарооборот. В перспективе он составит 50 миллиардов долларов.