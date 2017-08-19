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Во время рабочей поездки в Витебскую область Александр Лукашенко показал, как убирать лен вручную

19 августа 2017 14:31
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко во время посещения в Оршанском районе предприятие «Устье» Национальной академии наук Беларуси заявил, что льноводство страны должно выйти на новый уровень рентабельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В хозяйстве под пристальным вниманием ученых отрабатываются технологии возделывания льна.

И это настоящий образец, на который должны ориентироваться все производители. При точном соблюдении технологий эта культура демонстрирует показатели на уровне европейский стран. Тем не менее, проблемы в льноводческой отрасли все еще есть.

Во время рабочей поездки в Витебскую область Александр Лукашенко показал, как убирать лен вручную-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что, я не знаю, что мы силой сегодня возделываем лен?

Если бы я тогда не завернул голову, как утке, кое-кому, сегодня бы льна не было в стране.

Что вы мне рассказываете? Что, я не помню, когда годами не рассчитывались льнозаводы с крестьянами. Поэтому я знаю, чего мне стоил этот лен. И вы мне сегодня рассказываете: не надо давить, не надо травить. Вот сядьте с учеными и за зиму определите. Я тебе про лен больше говорить не буду. Вот такой лен должен быть везде. Вот приеду, если не будет такого льна – пеняй сам на себя.

За последние несколько лет в Беларуси произведена модернизация льнозаводов. Но, как выяснилось, сегодня производителям не хватает специализированной техники. Президент поручил к весне привести в надлежащее состояние имеющуюся и решить вопрос с недостающими машинами.

Во время рабочей поездки в Витебскую область Александр Лукашенко показал, как убирать лен вручную-4

Александр Лукашенко:
Значит рассчитай мне, сколько надо комбайнов при норме уборки 250 гектаров в сезон. Сколько это стоит? Сколько надо денег на 40 еще комбайнов?

Значит, надо найти 10 миллионов долларов и купить комбайны.

И закончить разговоры про теребление льна. Проводи тендер, приглашай их – чем больше объем, тем дешевле машина. Пробуйте, что вы ждете.

Уже по традиции, ознакомившись с современными способами уборки льна, Александр Лукашенко показал, как раньше убирали лен вручную.

# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко # Фотофакт

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