Во время рабочей поездки в Витебскую область Александр Лукашенко показал, как убирать лен вручную

Новости Беларуси. Александр Лукашенко во время посещения в Оршанском районе предприятие «Устье» Национальной академии наук Беларуси заявил, что льноводство страны должно выйти на новый уровень рентабельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В хозяйстве под пристальным вниманием ученых отрабатываются технологии возделывания льна. И это настоящий образец, на который должны ориентироваться все производители. При точном соблюдении технологий эта культура демонстрирует показатели на уровне европейский стран. Тем не менее, проблемы в льноводческой отрасли все еще есть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что, я не знаю, что мы силой сегодня возделываем лен? Если бы я тогда не завернул голову, как утке, кое-кому, сегодня бы льна не было в стране. Что вы мне рассказываете? Что, я не помню, когда годами не рассчитывались льнозаводы с крестьянами. Поэтому я знаю, чего мне стоил этот лен. И вы мне сегодня рассказываете: не надо давить, не надо травить. Вот сядьте с учеными и за зиму определите. Я тебе про лен больше говорить не буду. Вот такой лен должен быть везде. Вот приеду, если не будет такого льна – пеняй сам на себя. За последние несколько лет в Беларуси произведена модернизация льнозаводов. Но, как выяснилось, сегодня производителям не хватает специализированной техники. Президент поручил к весне привести в надлежащее состояние имеющуюся и решить вопрос с недостающими машинами.