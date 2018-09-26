Какие фальшивые купюры в Беларуси выявляют чаще всего?

Новости Беларуси. Количество поддельных денег, выявленных в Беларуси, продолжает уменьшаться. За первое полугодие найдено всего 426 купюр (почти на четверть меньше, чем в 2017 году), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно более половины приходится на американский доллар, около трети – на российский рубль, ненастоящих евро примерно 13 %. Удивительно, но 3 % фальшивок номинированы в турецкой лире. А меньше всего подделывают белорусский рубль. Самый большой оборот подделок по понятным причинам в Минске. Всего же криминальные денежные знаки были найдены в 44 населенных пунктах страны.