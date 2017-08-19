Надо найти 10 миллионов долларов и купить комбайны: льноводческую отрасль Беларуси ждет модернизация

Новости Беларуси. Рентабельность не хуже, чем у нефти: Александр Лукашенко поручил повысить эффективность льноводческой отрасли, посещая в Оршанском районе предприятие «Устье» Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще недавно это поле было экспериментальным, сегодня – передовое. За льном здесь следят не только аграрии, но и ученые. И это настоящий образец, на который должны ориентироваться все производители. При точном соблюдении технологий эта культура демонстрирует показатели на уровне европейских стран. Резервы для повышения эффективности льноводческой отрасли есть, отметил Президент. И по уже хорошей традиции показал, как раньше вручную убирали лен. Экспериментальное поле в Оршанском районе. Здесь под пристальным вниманием ученых Академии наук отрабатываются передовые технологии возделывания льна. На 300 гектарах – настоящая гордость белорусских аграриев, отечественный сорт «Грант», который во многом превосходит европейские аналоги.

Иван Голуб, директор Института льна Национальной академии наук Беларуси:

Волокна 15 центнеров с гектара, и получили 7 центнеров семян с гектара по прошлому году. То есть результат хороший. А удельный выход длинного волокна до 75 %, то есть европейскому ничуть не уступаем. Поле в «Устье» показательное. Технологии, которые отрабатываются здесь – пример для всех без исключения производителей. Опыт, а не бумажные изыскания ученых, наглядно доказал: при соблюдении карты работ льноводческую отрасль можно вывести на новые высоты. Тем более в середине ХХ века именно эта культура была самой выгодной в Беларуси. Вот только работать по «образцу» хотят далеко не все. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Твоя оценка работы со льном. Чего у нас еще не хватает? Иван Голуб:

Первое. Не всегда вовремя республика делает все, что надо по технологии. То есть денег не хватает, чтобы купить такой-то препарат и так далее. Недостаток все-таки есть технических средств. Ореховский льнозавод здесь, в Орше. У него самая главная беда заключается в том, что у него не хватает механизаторов. Но ведь в Оршанском районе два года назад было шесть хозяйств, их ликвидировали. Это тоже ошибка, грубая.

Александр Лукашенко:

Что ликвидировали? Иван Голуб:

Хозяйства больше не сеют. В районе лен ни одно хозяйство не сеет. Это надо сеять. Александр Лукашенко:

Так а где льнозавод берет? Иван Голуб:

Он сам выращивает сейчас лен. Александр Лукашенко:

Где? Иван Голуб:

Выращивает в Оршанском районе лен. Земли выделяются, и он здесь выращивает лен. Но ему очень тяжело, потому что не успевает он сделать все вовремя, в оптимальные сроки. Александр Лукашенко:

Так не проблема же вернуться к тому, чтобы определить льноводческие хозяйства в зоне. Ладно, не будем дебативать. Если он поднимет еще раз этот вопрос, вам секир-башка. Что, я не знаю, что мы силой сегодня возделываем лен? Если бы я тогда не завернул голову, как утке, кое-кому, сегодня бы льна не было в стране. Что вы мне рассказываете? Что, я не помню, когда годами не рассчитывались льнозаводы с крестьянами, льнокомбинат вообще не продавал ни черта. Почему? Потому что уже добили его до ручки. Поэтому я знаю, чего мне стоил этот лен. И вы мне сегодня рассказываете: не надо давить, не надо травить. Вот сядьте с учеными и за зиму определите. Я тебе про лен больше говорить не буду. Вот такой лен должен быть везде. Александр Лукашенко лично вникает во все тонкости производства льна: от подготовки почвы и внесения семян до самой уборки. Теоретически проблем нет, а вот на практике во многих хозяйствах ситуация далека от идеального экспериментального поля. Некачественная нить в белорусском клубке льна – недостаток техники. Александр Лукашенко дает поручение: за предстоящую зиму этот вопрос полностью решить.

Александр Лукашенко:

Сколько надо денег на 40 еще комбайнов? Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

На 40 комбайнов это 8 миллионов долларов. Александр Лукашенко:

Значит, надо найти 10 миллионов долларов и купить комбайны. И закончить разговоры про теребление льна. Создавай комиссию, проводи тендер, приглашай их – чем больше объем, тем дешевле машина. Лен для Беларуси – культура стратегическая. Мы четвертые в мире по его производству. Входим в тройку экспортеров, пропуская вперед лишь Бельгию и Францию. Александр Лукашенко:

Если сегодня правильно возделывать, по технологии лен, он рентабельный. Нет? Иван Голуб:

70 % рентабельность. Александр Лукашенко:

С ума сойти. Это в лучшие времена нефть такую рентабельность давала. Сегодня нефть не дает такой рентабельности, и они ходят еще, просят деньги на лен. Никаких денег. И определитесь четко по льносеющим хозяйствам. И вот с этой системой льносеяния, когда льнозавод себе там убирает, земли просит. Если есть взаимопонимание, как вы говорите, значит есть. Если его нет, значит, надо установить. Я еще раз говорю: если мы научим хозяйства сеять, вот таким образом возделывать лен, они сами будут в этом заинтересованы. И в севообороте. Что бы лен действительно стал «золотой жилой» в унисон должен зазвучать дуэт ученых и аграриев. Первые обязаны обеспечить хозяйства технологиями возделывание, вторые – точно соблюдать рекомендации. Ведь лен – культура капризная. Сеять нужно в сжатые сроки, а каждый цветок льна и вовсе отцветает всего за один день. Что бы получить высокий урожай, к растению нужен особый подход.

Александр Лукашенко:

Ты должен принять решение, и пусть не исполнят – я спрошу с него. Он власть, ты – ученый, ты технологии им дал. Уже всех научили. А я говорю: почему лен лежит, почему результата нет? Я знаю, что он прав. Ты мне тут не рассказывай с Гусаковым сказки. Мы приезжали к вам, вы нас учили. Мы стояли, кукиш в карман (не я, я впитывал это). А 90 % кукиш в кармане держали, потом отошли, плюнули: «Что они нас тут учат?» Почему я вам передавал хозяйство? Чтобы ученый показал не на деляночках, а вот так, в поле показал, какой лен. Вот я посмотрел: да, действительно молодцы. Вот так оно было, учеба эта. А вот добиться, чтобы оно было реализовано… Надо посмотреть на результат, а потом ему сказать. А потом я с него спрошу и с тебя. То есть тут надо систему выработать. Еще одно слагаемое успеха – качественные семена отечественной селекции. Сегодня для их производства на полях оставляют порядка 30 % всех всходов. Глава государства отметил: необходимо определить, где в стране будут созданы специальные центры. Организовать своеобразную кровеносную систему, которая и будет обеспечивать посадочным материалом производителей. К тому же наши семена востребованы и за рубежом. Ежегодно только российские производители закупают их в Беларуси до 30 тонн. Александр Лукашенко:

Вот, значит, надо определиться по центрам по этим. Их не должно быть больше 5-6. Потому что одного мало, возиться по республике. На базе какой-то хорошей льносемстанции. Посмотрите по стране, потому что логистика – это тоже деньги, затраты. Мы это тоже никогда не считали, мы не умели с тобой считать. А сейчас и это надо считать. Поэтому посмотрите, где нам создать эти центры. Тогда мы будем иметь хорошие семена.