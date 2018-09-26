Новости экономики за 26.09.2018

Новости Беларуси. В Баку открылась экспозиция ADEX 2018 – крупнейшая в мире выставка оборонной промышленности. Самые масштабные национальные экспозиции организовали Турция, Россия, Израиль и Беларусь. Что здесь стоит увидеть своими глазами? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ. ВЫСТАВКА ОБОРОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ Свою продукцию демонстрируют 224 компании из 30 стран мира. Беларусь в числе стран, подготовивших самые масштабные экспозиции. Более 10 предприятий нашего ВПК представляют новейшие и перспективные разработки. Кроме того, демонстрируются возможности предприятий по производству, модернизации, ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники.

В первый же день работы выставки национальную белорусскую экспозицию посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он ознакомился с экспозицией и пообщался с главой белорусской делегации, который обстоятельно проинформировал лидера азербайджанского государства о возможностях и перспективах белорусской оборонки. ШКОЛА ЭКСПОРТА Школа экспорта БелТПП запускает новый образовательный бизнес-проект. Курс направлен на повышение квалификации предпринимателей малого и среднего бизнеса, задействованных в организации поставок. Более 90 слушателей в течение 2,5 месяцев смогут получить ответы от ведущих белорусских экспертов в области внешнеэкономической деятельности, менеджмента, финансов, маркетинга, логистики, налогообложения и таможенного сопровождения. Проходить обучение участники будут бесплатно.

Владимир Улахович, председатель БелТПП:

Наша ставка – на прикладные знания. Если вопросы таможенного оформления экспортных сделок – значит, у нас будет читать Таможенный комитет. Если финансовые или страховые вопросы – значит, БелЭксимгарант. Среди наших слушателей разного рода специалисты, в том числе и руководители предприятий. Интересно, что очень большая доля предприятий негосударственной формы собственности. Интересно, что значительная доля слушателей, которые записались к нам в школу – это представители сферы услуг. Это значит, что продвижение экспорта услуг очень актуально сегодня для нас.

Школа экспорта существует в Беларуси уже около года. Первым его мероприятием стал бизнес-семинар в Африке. Эксперты подчеркнули большие перспективы сотрудничества белорусских предприятий по поставкам продукции и услуг, организации сборных производств со странами Африканского континента. ЕСТЬ КУДА РАСТИ БелАЗ поделился планами по повышению класса грузоподъемности выпускаемых машин. Успешный запуск в производство 450-тонника создал базу для разработки в будущем самосвала, способного перевозить 550 тонн. Рост пока тормозит отсутствие шины, способной выдерживать огромную нагрузку. Ее созданием сейчас занимается японская компания. Планируется, что изделие появится примерно через два года (возможно, еще год понадобится на испытания). И уже после этого белорусский карьерный гигант сможет стать сильнее еще на сотню тонн.