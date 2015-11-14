Дни Минска в Санкт-Петербурге. Стали ли ближе города и что думают о наших товарах жители северной столицы России

Еще одно важное событие недели, к которому можно подвести вопрос, что роднит столицу Беларуси и северную столицу России. Кроме того, что Минск и Санкт-Петербург – города-побратимы. На минувшей неделе приоткрылись новые факты и в большей степени новые планы на будущее. Дни Минска в Питере сопровождались бизнес-форумом, ярмаркой белорусских товаров. С подробностями – наш специальный корреспондент Юлия Матяш.

Город на Неве невозможно вообразить без его многочисленных мостов. Мосты же между Минском и Санкт-Петербургом сведены давно. Города объединяет не только общая история, но тесное экономическое и культурное сотрудничество. Несмотря на это, Дни Минска в Санкт-Петербурге проводятся впервые.

Сейчас товарооборот между двумя городами составляет 650 миллионов долларов, но расти есть куда. На форум в Северную Пальмиру съехались бизнесмены – всего около сотни товаропроизводителей Минска и Санкт-Петербурга. Они искали точки делового соприкосновения.

Владислав Фадеев, бизнесмен (Россия):

Большие перспективы у белорусского бизнеса, потому что качество белорусских товаров мы ценим. Хотелось бы видеть на полках магазинов побольше ваших товаров.

Почва для сотрудничества городов подготовлена в первую очередь благодаря Таможенному союзу.

Владимир Катенев, глава Санкт-петербургской торгово-промышленной палаты:

Перемещение товаров – это одна из очень серьезных проблем с точки зрения и времени, и стоимости. Поэтому, конечно, открытые границы снижают все эти расходы и упрощают перемещение товаров.

В Беларусь из города на Неве отправляются легковые автомобили, обувь, чай, кофе и фрукты. А вот товары под маркой «Зроблена ў Беларусі» – бытовая техника, городской транспорт, строительные материалы или медикаменты – в магазинах северной российской столицы уже привычны. Но большая часть минского экспорта в Санкт-Петербург – все-таки продукты питания. За нашей «молочкой», мясными продуктами и даже хлебом выстраиваются очереди.

Жительница Санкт-Петербурга:

Мне очень нравится. Я и сейчас покупаю в универсаме белорусский сыр или еще что-нибудь.

Официальная минская делегация подписала несколько соглашений. Два из них – о сотрудничестве в области образования. Подписали в Смольном: здесь когда-то работал Ленин, а до того учились аристократки – это был Институт благородных девиц.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Мы приехали очень большой делегацией, которая включает в себя не только экономический блок, не только социальное (здравоохранение, социальная защита, образование), но и молодежь, и депутаты приехали. Поэтому мы видим то, что установление межрегиональных связей очень эффективно во взаимоотношении двух регионов.

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга:

Традиционные связи, которые установились между нашими городами, и городом Санкт-Петербугом и Республикой Беларусь, действительно сегодня реально развиваются и имеют очень хороший потенциал.

Санкт-Петербург ждет еще одну делегацию из Минска – уже третьего декабря. Сотрудничество обещает быть плодотворным и рассчитанным на долгую перспективу.