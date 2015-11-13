Инвест-климат в Беларуси и Декрет № 8. Что думают об условиях «игры» сами инвесторы?

Новости Беларуси. Бизнес-климат в Беларуси стал привлекательнее и со вступлением в силу Декрета № 8, который издал Президент. Он предусматривает новые льготы и преференции для инвесторов. Также согласно документу инвест-договоры в стране будут заключаться только в определенных Правительством приоритетных секторах экономики. Все это можно назвать новыми, улучшенными правилами игры на бизнес-полях. Что же по этому поводу думают сами «игроки»?

По условиям договора завершить строительство этого объекта планировалось только к лету 2016 года. Но уже к концу месяца, рассказывает глава инвестиционно-строительной компании, здесь примут первых постояльцев. Объем инвестиций в гостинично-офисный центр составил 20 миллионов долларов. И хоть подсчитывать прибыль от вложений еще рано, окупаемость подобных объектов – 10-15 лет, бизнесмен видит неплохую перспективу.

Александр Ракито, директор иностранного инвестиционно-строительного предприятия:

На инвестиционном форуме нашей компанией был подписан инвестиционный договор по строительству торгово-развлекательного центра. Мы планируем в следующем году начать реализацию этого проекта. На примере нашей компании иностранному инвестору, конечно же, выгодно работать на рынке Беларуси, потому что цель любого инвестора – это получение прибыли.

Примеров успешной деятельности немало. На деньги зарубежных фирм строятся жилые комплексы, торговые пассажи, офисные здания, создаются предприятия. И все это не только выгодные вложения для самих инвесторов, но и весомая статья доходов страны, а также новые рабочие места.

Вот, например, литовец Николаюс Ивановас в Могилевской области открыл предприятие по деревообработке и выпуску мебели и обеспечил работой почти полторы тысячи человек. С момента открытия фабрики прошло всего-то пять лет, а бизнесмен уже планирует еще один производственный комплекс и строительство логистического центра.

Николаюс Ивановас, директор предприятия по деревообработке:

Два года потратили на строительство, мы начали в свободной экономической зоне. Что нас привлекло? Здесь была вся инфраструктура, здесь законы очень ясные, вся структура ясная. Конечно, работать можно и возможно.

За последнее время инвестиционный климат в Беларуси значительно потеплел. Сегодня на мировой арене страна известна как надежный и стабильный партнер. И, пожалуй, самое яркое тому подтверждение – активность бизнесменов.

Вопросы инвестиционной политики – на постоянном контроле главы государства. Доказательство тому – подписанный Президентом восьмой Декрет, где более четко прописаны как льготы, так и ответственность сторон, заключающих инвестиционный договор. Так, например, бизнес будет освобождаться от выплат штрафов и возмещения льгот в случае, если нарушение сроков или условий реализации проекта связаны с незаконным действием или бездействием госоргана или исполкома.

Принципиальным новшеством становится и конкурсный отбор инвесторов, претендующих на один и тот же земельный участок.

Александ Сабодин, директор компании «Альпари» в Минске:

Если несколько инвесторов, два или более, интересуются одним и тем же земельным участком, инвестиционным проектом, то приписана процедура проведения выбора такого инвестора на конкурентной основе. Естественно, это выгодно государству, потому что конкуренция, как известно, двигатель прогресса.

Кроме этого, инвестдоговоры будут заключаться только в определенных Правительством приоритетных секторах экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Вайтеховский, начальник главного управления инвестиций Министерства экономики Республики Беларусь:

Работа над Декретом № 8 велась со второй половины 2013 года. В этом документы были учтены предложения инвесторов, органов государственного управления, а также наработанная практика.

Вложить деньги в развитие бизнеса планирует и поляк Богдан Люкашик. О своих планах пока умалчивает, а вот мнения на созданные в стране условия для инвесторов не скрывает.

Богдан Люкашик, вице-президент Люблинского клуба бизнеса:

Очень хорошие условия для бизнеса, потому что есть, в первую очередь, порядок в стране. Чувствую, что есть поддержка администрации.