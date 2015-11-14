Продовольственная безопасность Беларуси. Хватит ли запасов овощей и фруктов и стоит ли возиться с закатками

Россиян традиционно интересует продовольствие из Беларуси. Научились-таки мы делать продукты, научились сохранять натуральный вкус. Получается это. А вот важно еще сохранить продукты сельского хозяйства, собранные с полей. Уборка урожая в Беларуси на этой неделе практически завершена. В закрома родины заглянула наш корреспондент Ирина Живаева.

Вот такой каравай второго хлеба – 1200 тонн только в этом хранилище. Это лишь малая толика того, что минчане съедят этой зимой. Это только небольшая часть столичного стабилизационного фонда.

Тонны овощей в сотнях хранилищ по всей стране. Стабилизационные фонды должны быть полностью сформированы к этому воскресенью. Но вот, например, в Минской области закладку закончили еще в четверг. Конечно, на прилавках сейчас в любую пору продукты со всего мира. Но белорусское и по цене доступнее, да и полезнее считается то, что выращено в своих краях.

Валентина Пахомова, заведующая центральной товароведческой лабораторией УП «Партизанское»:

Мы отбираем пробы свеклы и проверяем ее на нитраты. Натираем ее на терку, добавляем сюда квасцы.

Наши продукты гарантированно безопасны. Вот и свекла тесты проходит и присоединяется к собратьям в плодоовощных закромах. Так проверяли все перед закладкой на хранение. К поставщикам нареканий все меньше.

Алла Сергеева, начальник отдела заготовок и реализации плодоовощной продукции ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

В последние годы мы практически не отправляем продукцию обратно, создается качественный стабилизационный фонд.

Запасов в таких фондах из расчета до лета. Откуда же знают, сколько нужно, чтобы удовлетворить наш аппетит? Исходя и из того, что мы покупаем. Вот фруктов стали больше есть.

Светлана Слинько, начальник управления потребительского рынка продовольственных товаров Министерства торговли Республики Беларусь:

Если в 2011 году потребление на душу населения у нас составляло 58 кг, то в 2014 году это уже 76 кг. И закладка на межсезонный период по яблокам у нас увеличена.

Яблок за последние годы стали закладывать больше на тонну. А по некоторым овощам объемы, наоборот, уменьшают, учитывая, что зимой на прилавки не все поставляется из госхранилищ. У фермеров и свои есть – они напрямую продают товар в магазины.

Центр управления. Не полетами, а системой микроклимата в фермерском хозяйстве. Оригинальное картофелехранилище – круглое. Говорят, такое выгоднее и аналогов ему у нас нет. Вокруг – ячейки, в каждой – свои температура и влажность. Для разных этапов хранения. Есть, например, лечебный.

Руслан Сенин, начальник цеха предпродажной подготовки картофеля:

В этот период все ранки, все трещинки в картофеле начинают затягиваться, то есть они начинают грубеть. В дальнейшем он не портится.

Белорусские фермеры в основном занимаются картофелем – климат тому причина.

Урожай в 2015 году неплохой, по фермерским подсчетам. В профильном Министерстве подтверждают: картофеля в стране собрали прилично – 1миллион 200 тысяч тонн. Из других овощей достаточно.

Андрей Заневский, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

В целом по республике собрано порядка 300 тысяч тонн овощной продукции. Урожайность плодоовощной продукции и картофеля в текущем году сохранилась практически на уровне прошлого года. В принципе, полностью может удовлетворить потребность страны в данном виде продукции.

В домашние закрома белорусов уже отправились тысячи тонн овощей и фруктов – приобретенных на ярмарках, организованных по всей стране. Только в столице такие закупки потянули более чем на 70 миллиардов рублей.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюоза:

Большое количество продукции, которое производится в Республике Беларусь, проходит через прилавки вот таких ярмарок. Это уже становится традицией, которая, я думаю, будет на перспективу работать.

А в деревнях, чтобы запасы пополнить, далеко ходить не надо – все под окнами растет – свои ж огороды.

Казалось бы, зачем возиться с закатками, ведь не советское время, когда зимой огурцов да помидоров не купить было. Но, говорят хозяюшки, собственноручно выращенное, с любовью по хитрому рецепту приготовленное – оно вкусней. Урожай в 2015 году и на личных участках хороший.

Елена Потапович, жительница агрогородка:

Полок не хватило, поэтому пришлось и полочки придумать, что-то уже и на полу разместить.

Запас беды не чинит, как говорится. И в масштабе каждой семьи, и всего государства продовольственная безопасность обеспечена.