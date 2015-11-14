Деноминация в Беларуси. Почему стоит вспомнить советский «червонец» и как поменяются цены в магазинах

После рекламной паузы уместно заметить, что реклама всегда обещает дешевизну. Впрочем, и без рекламы ценники в магазинах снизятся в 2016 году в 10 тысяч раз – четыре ноля отпадут в результате деноминации. На этой неделе Национальный банк показал новые купюры. Подержать их в руках смогла и наш корреспондент Илона Волынец.

Валерий Николаенко, коллекционер:

Первые монеты появились в Древней Греции, были они из серебра.

Хобби длиною в полвека. Нумизматикой Валерий Александрович увлекся еще мальчишкой. Сейчас в его коллекции более двух тысяч монет. О каждой из них он может рассказать не одну увлекательную историю. К примеру, не все знают, что имя известному сказочному персонажу Буратино подарил гениальный авантюрист Тит Ливий Боратини. Свои таланты он, кстати, применял на территории современной Беларуси. Предприимчивый итальянец предложил королю Речи Посполитой Яну Казимиру вместо серебряных монет чеканить дешевые медные. Так называемых «боратинок» изготовили миллиарды. В итоге из-за первой в истории гиперинфляции рухнула вся экономика государства.

Но это, скорее, исключение, нежели правило. Монеты редко сокрушают финансовые системы, чаще укрепляют их.

Валерий Николаенко, коллекционер:

Банкноты и монеты – это не только денежное средство, это во многом и визитка страны. Благодаря тем сюжетам, история, культура, природа, достопримечательности.

Предстоящую деноминацию Валерий Александрович одобряет. Наконец в его коллекции появятся не только белорусская «юбилейка», но и монеты для регулярного обращения.

Валерий Николаенко, коллекционер:

Многие коллекционеры 1 июля пойдут в отделения Национального банка, чтобы взять эти монеты. Деноминация, конечно, будет способствовать повышению престижа наших денег.

Белорусская национальная валюта нули теряла уже дважды. Первый раз – в 1994 году. Ненасытная дама Инфляция «съела» «зайчики». Номинал валюты тогда уменьшился в 10 раз. Второй – в начале 2000-го. В новый год страна вступила без трех нулей. И вот, спустя 15 лет, белорусы вновь готовятся ко дню «Д».

С 1 июля 2016 года с белорусских купюр исчезнут сразу четыре нуля.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета БГУ:

Если Национальный банк и Правительство решились именно сейчас проводить деноминацию, значит они уверены, что научились управлять курсом и инфляцией. И события этого года это подтверждают.

С деноминацией сталкивались жители многих стран. В Польше и Франции лишние нули исчезли в середине 50-х. В Литве и Латвии – в 1993 году, в Турции валюта изменилась в 2005-м. А вот белорусские деньги нового образца отпечатали еще шесть лет назад. Но ввести их в обращение тогда не позволила непростая экономическая ситуация.

Это не встреча со звездами. Аншлаг вызвала презентация в хранилище главного банка страны. Новые купюры и монеты журналистам показывают в специальном зале. В главное банковское хранилище не пустили – жесткие правила безопасности.

Копейка Ивана Грозного, по сути, прапрапра- и еще неизвестно сколько раз бабушка белорусской копейки. За пять столетий многое изменилось. Копейка стала более аккуратной, тяжелой. Но главное, что в истории суверенной Беларуси появились первые металлические деньги. И, кто знает, может быть, спустя несколько веков эти монеты будут с трепетом держать наши потомки.

В наших кошельках не только захрустят новые банкноты, но и зазвенят монеты. Самой крупной купюрой станет банкнота в 500 рублей – это нынешние 5 миллионов. А самой мелкой – 1 копейка.

Всего появится восемь номиналов монет и семь номиналов банкнот.

Изготовили белорусские деньги в Европе. Монеты чеканили в Литве и Словакии. Купюры печатали в Великобритании. Но главный банк страны раскрывает не все секреты.

Дмитрий Лапко, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Конкурс был закрытый. Что касается вопроса по поводу денежной массы, я на него не отвечу, потому что это коммерческая тайна. Стоимость изготовления – это тоже коммерческая тайна.

Обладатели вкладов и сбережений в белорусских рублях могут спать спокойно, заверяют эксперты. Ведь деноминацию не нужно путать с девальвацией. То есть белорусы не станут богаче или беднее. Деноминация лишь стирает нули на купюрах, но никак не обесценивает их.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета БГУ:

Четыре нуля у нас зачеркивали в Советском Союзе однажды. В 1922 году при переходе к НЭПу, когда мы перешли на «червонцы». Так вот эти советские «червонцы» были одной из самых крепких валют мира, прослужили 25 лет. Это вселяет надежду, что данная деноминация будет последней в истории новейшей Беларуси.

Напрасны и опасения, что деноминация непременно приведет к росту цен. Сейчас все цены округлены до 100 рублей, что при новой денежной системе эквивалентно 1 копейке. То есть буханка хлеба вместо 10 тысяч будет стоить рубль, а пакет молока не восемь тысяч, а 80 копеек.

Анатолий Тихонов, доктор экономических наук:

Исходя из той динамики, которая есть в денежно-кредитной сфере, можно с высокой вероятностью прогнозировать успешность деноминации, прогнозировать, что инфляция будет стабилизирована, цены будут стабилизированы, белорусский рубль будет стабильной валютой.

Торговые сети проблем в предстоящей деноминации не видят. Меньше путаницы в нулях. Да и отсеки для монет в современных кассовых аппаратах предусмотрены.

Кассир:

У нас есть специальная ячейка для монет – монетница. То есть сейчас мы работаем без нее, а когда появятся монетки, мы будем складывать их в монетницу.

Cо статусом миллионеров белорусы расстанутся, а у иностранцев больше не будут округляться глаза от многочисленных нулей. Но это не значит, что в ночь на первое июля нынешние деньги превратятся в бесполезную макулатуру.

Полгода – до 31 декабря 2016 – цены в магазинах, на рынках, Интернет-сайтах будут указывать в двух вариантах.

Затем еще пять лет купюры старого образца без всяких комиссий можно будет обменять: первые три года – во всех банках, а потом только в Нацбанке.

Ирина Пичиц, заведующий магазином:

Например, вот этот утюг сейчас 399 тысяч, а рядом мы распечатаем ценник и будет 39 рублей 90 копеек.

Новые белорусские деньги подделать будет трудно. У монет разный диаметр плюс мелкие детали орнамента, которые не так-то просто повторить. А у банкнот множество степеней защиты (как видимых, так и нет), о которых будут знать только банки.

А тем временем на деноминации уже спекулируют аферисты. Под видом госслужащих ходят по домам и предлагают заменить старые купюры на новые. На удочку спекулянтов уже попались несколько доверчивых пенсионеров.

Если кто-то будет вам предлагать обмен до 1 июля 2016 года, можно смело вызывать милицию.

Разговоры о предстоящей деноминации не утихают и в этом женсовете. У бабушек по этому поводу, считай, экстренное собрание.

Дамы с удовольствием ностальгируют по старым временам. А вот и звонкий привет из прошлого. Сохранилась даже монетница.

За газировку с сиропом – 3 копейки, проезд в общественном транспорте – 5. Бабушки уверены: к деньгам нового образца они привыкнут еще быстрее, чем внуки.