Доллар в плюсе на 11 копеек. 9 марта торги на БВФ закончились рекордом

Новости Беларуси. Рынок нефти открыл торги понедельника обвалом котировок, которого мир не видел почти три десятилетия. За одну минуту после открытия Лондонской биржи цена сорта Brent обвалилась на 31 % до 70 рублей за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для развивающихся стран дешевеющая нефть – это всегда дорожающий доллар. Еще до открытия валютных торгов в минских обменниках курс подскочил почти на 8 копеек. Завершились торги на Белорусской валютно-фондовой бирже новым рекордом: доллар в плюсе на 11 копеек.

На мировых рынках паника помощнее, чем от коронавируса. На открытии торгов рухнули все азиатские биржевые индексы. Падение составило от 2 до 7 %. Спад на итальянской фондовой бирже ускорился и превысил 11 % вслед за распродажами на других ключевых европейских рынках. Фондовые рынки Великобритании, Германии и Франции теряли до 9 % в первые минуты торгов.