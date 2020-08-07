Прямой эфир

«Для белорусской энергосистемы это важное событие». Смотрите, как на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива

07 августа 2020 18:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Загрузка ядерного топлива в первый энергоблок началась на БелАЭС. В активную зону реактора помещена тепловыделяющая сборка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Процесс прошел под контролем специалистов. 

«Помогут нам сделать прорыв в будущее». Что нам даст свой мирный атом и кто будет работать на БелАЭС?

«Для белорусской энергосистемы это важное событие». Смотрите, как на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива -1

«Для белорусской энергосистемы это важное событие». Смотрите, как на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива -3



В реактор будет загружено 163 пластины. Далее станцию ожидает серия стандартных испытаний. А затем – энергетический пуск.

Строительство второго энергоблока идет по графику. Его сдадут в эксплуатацию в 2022 году.

«Для белорусской энергосистемы это важное событие». Смотрите, как на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива -6

Нынешнего события страна ждала 10 лет. Оно стало новым этапом в истории независимого государства. Это позволит значительно сократить зависимость от импорта ресурсов, продавать энергию на экспорт. А также расширит использование электричества на белорусском рынке. 

«Для белорусской энергосистемы это важное событие». Смотрите, как на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива -9

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:
Вы смотрели Послание Президента белорусскому народу, ведь там тоже Президент акцентировал внимание, что запуск станции, ввод в эксплуатацию, открывает абсолютно новые перспективы перед Республикой Беларусь. Это очень важно. 

«Для белорусской энергосистемы это важное событие». Смотрите, как на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива -12

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Для белорусской энергосистемы это важное событие. Ввод атомной станции в эксплуатацию создаст условия по значительному укреплению энергетической безопасности Беларуси. Это будет дополнительный, значимый, мощный импульс в развитие других отраслей экономики с внедрением инновационных технологий.

«Для белорусской энергосистемы это важное событие». Смотрите, как на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива -15

Хуан Вэй, директор отдела планирования, информации и управления знаниями МАГАТЭ:
МАГАТЭ плотно работало с белорусской стороной, чтобы помочь в создании ядерной энергетической инфраструктуры. Беларусь приняла ряд миссий агентства, нацеленных на оценку безопасности. Мы высоко оцениваем тот прогресс, которого достигла белорусская сторона, и готовы сотрудничать и работать с Беларусью дальше. 

«Для белорусской энергосистемы это важное событие». Смотрите, как на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива -18

Первую электроэнергию от АЭС Беларусь получит осенью. Станция обеспечит около 40 % всей потребности в ней. А также позволит замещать почти 5 миллиардов кубометров газа в год. Напомним, суммарная мощность реакторов составит 2 400 мегаватт. 

# АЭС в Беларуси # Экономика # Юрий Назаров # Виктор Каранкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Золотовалютный запас Беларуси составляет более 8 миллиардов долларов
07 августа 2020 15:40

Золотовалютный запас Беларуси составляет более 8 миллиардов долларов

Новости экономики за 07.08.2020
07 августа 2020 15:39

Новости экономики за 07.08.2020

«Человека можно привлечь, построив ему жильё». О чём говорил Александр Турчин с представителями бизнеса?
07 августа 2020 15:22

«Человека можно привлечь, построив ему жильё». О чём говорил Александр Турчин с представителями бизнеса?