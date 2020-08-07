«Для белорусской энергосистемы это важное событие». Смотрите, как на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива

Новости Беларуси. Загрузка ядерного топлива в первый энергоблок началась на БелАЭС. В активную зону реактора помещена тепловыделяющая сборка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Процесс прошел под контролем специалистов. «Помогут нам сделать прорыв в будущее». Что нам даст свой мирный атом и кто будет работать на БелАЭС?





В реактор будет загружено 163 пластины. Далее станцию ожидает серия стандартных испытаний. А затем – энергетический пуск.

Строительство второго энергоблока идет по графику. Его сдадут в эксплуатацию в 2022 году.

Нынешнего события страна ждала 10 лет. Оно стало новым этапом в истории независимого государства. Это позволит значительно сократить зависимость от импорта ресурсов, продавать энергию на экспорт. А также расширит использование электричества на белорусском рынке.

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:

Вы смотрели Послание Президента белорусскому народу, ведь там тоже Президент акцентировал внимание, что запуск станции, ввод в эксплуатацию, открывает абсолютно новые перспективы перед Республикой Беларусь. Это очень важно.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Для белорусской энергосистемы это важное событие. Ввод атомной станции в эксплуатацию создаст условия по значительному укреплению энергетической безопасности Беларуси. Это будет дополнительный, значимый, мощный импульс в развитие других отраслей экономики с внедрением инновационных технологий.

Хуан Вэй, директор отдела планирования, информации и управления знаниями МАГАТЭ:

МАГАТЭ плотно работало с белорусской стороной, чтобы помочь в создании ядерной энергетической инфраструктуры. Беларусь приняла ряд миссий агентства, нацеленных на оценку безопасности. Мы высоко оцениваем тот прогресс, которого достигла белорусская сторона, и готовы сотрудничать и работать с Беларусью дальше.