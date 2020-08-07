«Человека можно привлечь, построив ему жильё». О чём говорил Александр Турчин с представителями бизнеса?

Среди них покупка или долгосрочная аренда помещений. Это необходимо, чтобы представители бизнеса чувствовали себя увереннее на рынке.

В свою очередь председатель Миноблисполкома затронул тему увеличения зарплат. Но было подчеркнуто, что это возможно только при эффективной экономике.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: Инвестиционные вычеты. Сегодня была интересная поднята тема. То есть строительство жилья для собственных работников, и на сумму этих вложенных инвестиций возможны налоговые вычеты. Тема очень интересная. Почему? Потому что, конечно, определенная проблема с трудовыми ресурсами присутствует. И человека в том числе можно привлечь, построив ему жилье.

Андрей Смоляр, предприниматель:

У нас есть подготовленные, квалифицированные люди, у нас есть те отрасли, которые могут быть драйверами экономики. На мой взгляд, в первую очередь это такие сферы, как услуги: IT-услуги, транспортные, медицинские, банковские услуги.

Ежегодно растет доля малого и среднего бизнеса в экономике региона. В 2020 году показатель увеличился на четыре пункта – до 40 %.