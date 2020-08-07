Новости экономики за 07.08.2020

Новости Беларуси. Кто будет распоряжаться бюджетными средствами, выделенными на бесплатные попытки ЭКО. На каком уровне сегодня золотой запас страны? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокий урожай свеклы привел к падению мировых цен на сахар и сделал его востребованным за рубежом товаром.

В этом сезоне экспортное предложение сахара из России превышает предложение Кубы и Евросоюза. Лидером по поставкам будет Бразилия, которая в этом сезоне поставит в другие страны 24 миллиона тонн сахара.

Золотовалютный запас Беларуси составляет более 8 миллиардов долларов

В условиях, когда производство сахара превышает уровень его потребления, нужно стимулировать его экспорт как в страны ЕАЭС, так и на другие зарубежные рынки. Цены на белорусский сахар будут конкурентоспособными. Уже сейчас для оптимизации затрат сахарных заводов правительство приняло ряд решений по снижению стоимости энергоресурсов. Также оказана дополнительная кредитная поддержка на льготных условиях.

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