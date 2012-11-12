Александр Лукашенко рассказал в БГЭУ, каким бизнесменам в Беларуси предлагаются благоприятные условия

Новости Беларуси. Александр Лукашенко считает, что нельзя уходить от госрегулирования, так как белорусская экономика зависима от происходящих в мире кризисных явлений. При этом она сохраняет социальную направленность. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече со студентами и преподавателями факультета международных экономических отношений Белорусского государственного экономического университета.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я всегда подчеркивал, что не против частной собственности, я за то, чтобы у нас было больше этой самой частной собственности, которая способствует самореализации человека, чтобы у нас было больше богатых людей, приносящих пользу себе и государству, создающих собственное производство, новые рабочие места, исправно платящих налоги, предоставляющих достойную оплату труда работникам. Для таких бизнесменов у нас предлагаются максимально благоприятные условия для развития. В том числе, на самом высоком уровне.

Говоря о партнерстве государства и бизнеса, Александр Лукашенко отметил, что все должны честно выполнять взаимные обязательства и осознавать свою социальную ответственность перед людьми.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Рыночная экономика с действенным механизмом, второе – государственное регулирование. Многие говорят о том, что государство не должно быть в экономике или его должно быть совсем немного. Правда, никто не определил ту шкалу, по которой это все соизмерять: много или мало. Мы же четко и определенно с самого начала говорим о том, что государственное регулирование ни в коем случае уходить из экономики не должно. И третье – это социальная ориентированность нашей экономики, здесь тоже очень много споров, допустим, американцы предполагают последнее время особенно, да и западники, что человек должен отвечать сам за себя и социальной составляющей в экономике практически быть не должно. Мы однозначно говорим о том, что все что существует в государстве, вся экономика государства, все предприятия, как я часто говорю, болты, гайки, это все во имя человека, все, должно быть все буквально ориентировано на человека.

Президент также сегодня осмотрел спорткомплекс БГЭУ. Он включает в себя большой игровой, тренажерный и зал аэробики, бассейн. Одновременно в спортивном комплексе могут заниматься до 120 человек. Глава государства увидел, как проходят тренировки университетских волейбольных команд.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Спасибо! Многому подучился у них, теперь лучше буду играть. Поиграем в волейбол 2 раза в неделю!

Экономический университет имеет статус ведущего вуза в национальной системе образования. В его составе 12 факультетов, институт повышения квалификации и переподготовки экономических кадров, филиал в Бобруйске. Студентов обучают по 23 специальностям. Активно идет научная работа. Президент посетил выставку методической литературы и пообщался со студентами и преподавателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.