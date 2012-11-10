Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: Мы готовы все принять из Беларуси, переработать и отправить на Европу

Пассажиров в минском метро перевозят поезда российского производства, сделанные в Московской области и в Санкт-Петербурге! Что еще хотели бы Санкт-Петербург, и в целом, Ленинградская область, поставлять в Беларусь? И что могут купить у нас?

Кстати говоря, поезда метро мы покупаем у питерского завода, но продаем в северный российский регион - троллейбусы, автобусы, трактора, продукты питания – кто был в Питере, тот знает - повсюду можно увидеть магазины с вывеской «Белорусские продукты»! Еще один серьезный экономический проект назрел по разным причинам. Об этом на встрече с губернатором сказал Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я не стану скрывать: мы очень серьезно обсуждали эту проблему на последней встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Мы принципиальное приняли решение о переориентации больших объемов грузов, в том числе калийных удобрений, других грузов с портов балтийских государств на ваши порты. Нам надо очень серьезно проработать эту тематику.

Дело в том, что и вы, и мы хорошо знаем, вы – об объемах, мы – об этих портах, президент России однозначно поддержал эту инициативу. Нам надо договориться с железнодорожниками Беларуси и России и побыстрее реализовать эти договоренности. Думаю, что если даже где-то вы пойдете на уступки белорусам, то в объемах вы значительно выиграете, потому что это не один десяток миллионов тонн грузов, которые мы переваливаем в портах балтийских государств.

А теперь очередь губернатора Ленинградской области высказать свою точку зрения. Александр Дрозденко дал интервью программе «Картина мира» на РТР-Беларусь сразу после встречи с Президентом.

Алексей Адашкин:

Александр Юрьевич, скажите, после всех переговоров, о чем самом важном удалось договориться?

Александр Дрозденко:

Самое важно то, что мы подписали с правительством Республики Беларусь соглашение о сотрудничестве на ближайшие 3 года, это 2013-2015 года. Впервые мы имеем очень конкретный протокол, причем протокол достаточно четко подкрепленный цифрами. Мы планируем уже в ближайший год выйти на оборот между Ленинградской областью и Республикой Беларусь на полмиллиарда долларов и затем ежегодно наращивать эти объемы на 15—18%. И при этом мы понимаем, что мы хотим от Республики Беларусь. Мы хотим от Республики Беларусь поставку сельхозтехники, мы хотим от Республики Беларусь поставку техники для жилищно-коммунального хозяйства, для лесного комплекса, мы точно намерены приобретать ваши новые автобусы, которые вы производите, прежде всего для бюджетной сферы, для перевозки наших школьников, а также организации межрайонных, междугородних маршрутов.

Ну и конечно немаловажный вопрос, который мы осуждали, это выстроить логистические связи между портовыми комплексами Ленинградской области и предприятиями Республики Беларусь для того, чтобы груз транзитом уходил через Российскую Федерацию, через наши балтийские портовые сооружения, а не через страны Прибалтики.

Алексей Адашкин:

Вот вы в конце самом рассказали о морских гаванях Ленинградской области, а может эта новость претендует на то, чтобы стать номером один. Вот результат визита, потому что через Прибалтику, через Литву, Латвию очень большой товарооборот именно белорусской продукции идет по морю. И если мы это переориентируем, то, наверное, и для экономики Ленинградской области будет большой плюс?

Александр Дрозденко:

И для экономики Ленинградской области, и для экономики России, тем более, что мы сегодня создали настолько многопрофильный портовый комплекс, например, в Усть-Луге, который позволяет переваливать любые белорусские товары. Будь то это машиностроение, сельское хозяйство, химическая продукция, металлообработка, нефтехимия, светлые нефтепродукты – мы готовы все принять, переработать и отправить на Европу.

Еще раз повторю, что здесь пока самое узкое место, самый сложный вопрос - это тарифы.

Алексей Адашкин:

Тарифы сейчас несправедливые получаются? То есть дороже, чем должны быть?

Александр Дрозденко:

Сегодня пока тарифы на железнодорожные перевозки таковы, что они превышают в среднем на 10-11 долларов на тонну затраты, которые складываются при поставке продукции в страны Балтии. Но, опять таки, это предмет переговоров, мы помним ситуацию, когда необходимо было открыть железнодорожную паромную переправу Усть-Луга-Балтийск-Засниц-Мукран в Германии и железная дорога пошла на тарифные уступки с тем, чтобы эти перевозки стали рентабельные. Поэтому это предмет переговоров.

Алексей Адашкин:

Можно ли говорить, что это результат создания Таможенного союза, Единого экономического пространства? Вот такой поворот, Беларусь в сторону российских портов, а не в прибалтийских…

Александр Дрозденко:

Конечно, нынешние условия позволяют белорусским предприятиям участвовать наравне с российскими компаниями в конкурсах и тендерах по реализации бюджетных программ. И прежде всего, мы сегодня говорили о таких бюджетных программах, как социальное развитие села, где есть приличное финансирование и из бюджета Ленинградской области, и из бюджета Российской Федерации. Это программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства, это программа строительства социального жилья, и здесь белорусские компании могут приходить на наш рынок и, учитывая достаточно хорошие цифры по себестоимости продукции, участвовать в тендерах и выигрывать. Раньше такой возможности не было, сегодня эта возможность появилась.

Алексей Адашкин:

Было заявление, что может появиться белорусский квартал или даже белорусская деревня, что имеется в виду?

Александр Дрозденко:

Мы сегодня обсуждали этот вопрос, в том числе и с Президентом, о том, чтобы на территории Ленинградской области сделать, недалеко от Санкт-Петербурга построить коттеджный поселок белорусский, при этом этом каждый коттедж будет построен по индивидуальному проекту белорусскими строительными компаниями. Этот проект чисто коммерческий, затем коттеджи будут реализованы, там будут проживать люди, но любой желающий может приехать в эту деревню, посмотреть эти коттеджи, выбрать для себя оптимальный вариант, заказать и у себя построить.

Более того, мы сегодня обсуждали, что белорусские компании готовы участвовать у нас в социальном строительстве жилья, при этом цена 32 тысячи за квадратный метр их не пугает, как некоторые наши строительные компании, наоборот, белорусская сторона говорит, что это достаточно хорошая цена и очень справедливая цена для того, чтобы строить.

Алексей Адашкин:

А сколько в области средняя стоимость жилья, если 32 тысячи – это чуть больше тысячи долларов?

Александр Дрозденко:

Дело в том, что сегодня в Ленинградской области, особенно в пригороде, рынок жилья уже приблизился к ценам Санкт-Петербурга, это начиная от 1,5 долларов за квадратный метр и выше. И, конечно, строительные компании хотят приблизиться к этой цене. Мы же, когда говорим о госзаказе, говорим, что у нас фиксированная цена, 32 тысячи за квадратный метр, и не все компании по этой цене готовы с нами работать. А мы как раз и хотим привлечь белорусскую сторону, чтобы показать и нашим строителям, что по этой цене можно работать и создать здоровую конкуренцию.

Алексей Адашкин:

Белорусская деревня... Как я понял, это будут дома не для крестьян? Ну раз коттеджный поселок…

Александр Дрозденко:

Мы обсуждали два вопроса. То, что мы говорим о белорусской деревне, это именно способ продвижения белорусских строительных компаний, которые работают на рынке малоэтажного строительства, чтобы реализовывать свою продукцию в Ленинградской области. Но мы также говорили о том проекте, который вы уже не первый год реализуете, это строительство агродеревни или сельхозгородсков. Вот там как раз жилье будет строиться для тех, кто проживаете на селе. К сожалению, мы последние 20 лет не строили жилье на селе, сегодня у нас работают в сельском хозяйстве люди предпенсионного, пенсионного возраста, молодежь уезжает, потому что нет жилья, нет квартиры, как можно жить на селе?

Алексей Адашкин:

А вот что сейчас белорусского можно найти в городах Ленинградской области?

Александр Дрозденко:

Прежде всего, можно найти белорусскую технику, потому что мы активно закупаем, особенно сельхозтехнику, не только трактора, а в основном сельхозмашины. Это раз. Второе – у нас активно в ряде городов Ленинградской области развита торговля белорусскими товарами, даже созданы специализированные магазины по продвижению белорусских товаров.

Алексей Адашкин:

А вот вы, в своей частной жизни, используете что-то белорусское?

Александр Дрозденко:

Я, например, очень люблю белорусские продукты. Это 100%. Мне очень нравится мясная продукция, различная, начиная от сала и заканчивая колбасами, поэтому… Здесь очень вкусный сыр, кстати, очень вкусный сыр.

Алексей Адашкин:

Собираетесь из Минска что-нибудь купить?

Александр Дрозденко:

Знаю, что члены делегации точно сегодня пойдут на рынок, чтобы купить белорусские продукты, это 100% знаю.

Алексей Адашкин:

А вы что привезете из Минска?

Александр Дрозденко:

Впечатления (улыбается)

Алексей Адашкин:

Александр Юрьевич, спасибо большое за интервью! Желаем вам успехов в работе! До свидания!

Александр Дрозденко:

До свидания!