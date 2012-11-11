В центре Минска продают польские глобусы, на которых Беларусь называется Белоруссией

Новости Беларуси. Беларусь или Белоруссия? В Минске продаются глобусы польского производства с некорректным названием нашей страны. Между тем, в Беларуси собственного производства этих картографических товаров нет.

Круглых карт с орфографическими помарками в столичном магазине десятки. Цену таких ошибок как никто другой знает Жанна Геннадьевна. Столичный учитель географии преподает свой любимый предмет уже 10 лет в Беларуси.

Жанна Машкевич, учитель географии минской гимназии №1:

Неправильное название страны накладывает отпечаток на восприятии детей всего государства в целом. Встречая это название, дети приходят ко мне и спрашивают как правильно «Беларусь» или «Белоруссия».

Второе название, вспоминает географ, скорее пережиток прошлого оставшийся в школьных учебниках. Их немного. Но они есть. Однако, чтобы в свежей продукции делать такие ошибки! Нынешнее поколение белорусов за Белоруссию — обижается.

Наталья Мороз, ученица минской гимназии №31:

Конечно, это обидно. Это тоже самое, как сделать ошибку в имени человека. Назвать его неправильно.

Увидев нашу съемочную группу, глобусы в магазине стали прятать. Звоним руководству сети. Последние оправдываются. Некачественным товаром не торгуем. Продаем то, что предлагает поставщик. Да и глобусы — скорее сувенирные. Не для школ. Поэтому и продаются в магазинах, расположенных в центре Минска. В расчете на иностранцев. Впрочем, такое мнение понять можно. Выбора у белорусского продавца — действительно нет.

Алина Пашик, генеральный директор РУП «Торговое белорусское объединение «Глобус»:

К сожалению, из-за того, что глобусы не производят в Беларуси, вынуждены использовать те, которые производят в России или Китае. Повлиять на эту ситуацию, по крайней мере у нас, пока никто не может. Наладить свое производство тоже пока не представляется возможным, потому что небольшой тираж и никто не берется за такую работу.

Для поставщика орфографическая проблема не стала неожиданностью. О глобусах с ошибками там знают. Уверили: вся партия будет изъята. Крайний срок — до начала следующей недели. Однако, такая ситуация показательна вовсе не для поставщиков или продавцов. А скорее для производителей. Поскольку наладить собственный выпуск глобусов важно вдвойне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.