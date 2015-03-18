Деревообработка в Беларуси: причины отставания в сроках модернизации и перспективы развития отрасли

Новости Беларуси. Перспективы развития деревообработки Беларуси обсудили в Минске. Эта отрасль на особом контроле главы государства уже не один год. Президент неоднократно лично бывал на основных предприятиях, критиковал управленцев за явные провалы.

Госконтроль организовал специальную рабочую группу. Оказалось, что 7 из 9 предприятий отрасли убыточны, а модернизацию нужно ускорить.

Среди причин отставания по срокам – просчеты проектировщиков и строителей новых объектов, недостаток кадров. Директора на некоторых заводах менялись по четыре раза.

С такой линии за смену выходит около 40 километров продукции. Только на стенах белорусов наши обои оседают нечасто – более 70% продукции крупнейшей в стране фабрики идет на экспорт. В то же время в Беларусь только в 2014 году поставки импортных обоев превысили несколько десятков миллионов долларов. Доходы от продажи отечественной продукции в разы ниже.

Сергей Федосов, начальник управления целлюлозно-бумажного и лесохимического производства концерна «Беллесбумпром»:

Мы реализовали инвестиционный проект. Это позволит нам производить достаточно высокого качества обои, так называемые виниловые обои, которые позволят нам наравне конкурировать с импортными аналогами.

Но количество должно перерасти еще и в качество. Пока в этом плане белорусским производителям похвастаться особо нечем.

Об обоях Галина знает почти все. За 15 лет облагородила не один десяток стен. Качество материала определяет буквально на глаз. Проводим эксперимент: наш эксперт сравнит два рулона, не зная страну-производителя.

Галина:

Винил неплохого качества. Все-таки, скорее всего, Беларусь. По качеству поклейки могу сказать, что все-таки эти выигрывают.

Но дело должно сдвинуться с мертвой точки.

В Добруше строят завод по производству картона, который раньше влетал нам в копеечку, а, вернее, в доллар. В Светлогорске наладят производство по выпуску нового вида целлюлозы.

Пока прибыль от реализации этих проектов существует только на бумаге.

Юрий Назаров, председатель концерна «Беллесбумпром»:

Цифра будет порядка 470-480 млн. Вот такой пессимистичный прогноз. Я думаю, что до 500 реально нам было бы в этом году выйти. Немножко приоритеты поменяли, мы больше начали ориентировать продукцию для внутреннего потребления, той же мебельной промышленности внутри страны.

Деревообработка – под особым контролем главы государства. На очередном совещании по этому вопросу президент обратил внимание на сроки наведения порядка в лесной отрасли и потребовал более эффективного использования ресурсов. При этом президент подчеркнул, что конечная цель модернизации – производить и продавать продукты с высокой добавленной стоимостью.

Необработанная древесина – ценнейший материал – в большей степени идет сейчас на экспорт. Вместо того, чтобы обрабатывать ее и торговать уже готовым продуктом. В итоге в бюджет не поступают значительные суммы.

Михаил Касько, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:

Раньше таких технологий у нас просто не было. И та древесина, которая росла в наших белорусских лесах, к сожалению, вырубалась и была не столь востребована. Сегодня, с появлением новых мощностей по их обработке, экспорт сырой древесины будет сокращаться. С 2016 года поставлена задача главой государства по прекращению экспорта.

Еще одна проблема – это рынки сбыта. Белорусская древесина поступает в десятки стран. Основным торговым партнером остается Россия. Но чтобы оправдать вложенные в модернизацию деньги, а это миллиарды рублей, нужно искать нестандартные подходы и новых партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.