Цены на топливо в Беларуси больше не привязаны к курсу доллара

Новости Беларуси. Привязки стоимости топлива к курсу доллара в Беларуси больше нет. Об этом 18 марта заявил председатель концерна «Белнефтехим». Как отметил Игорь Ляшенко, сейчас выработан другой подход к формированию цены на бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый механизм привязан к стоимости барреля нефти, а также сопоставим с ценами соседних стран.

По словам Игоря Ляшенко, если стоимость барреля упадет, например, до 20 долларов, то и цена на автомобильное топливо на внутреннем рынке Беларуси снизится.

Игорь Ляшенко, председатель белорусского государственного концерна по нефти и химии:

Анонсированная привязка стоимости топлива к 1 доллару – это относилось к 92-ому бензину, так называемому индикативу, в большей мере относилась к периоду, пока стоимость нефти укладывалась до 75 долларов за баррель. Естественно, в изменившихся условиях мы перешли на другой механизм определения этой стоимости, адекватно привязываясь к странам вокруг нас и к стоимости барреля нефти, который мы закупаем.