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Цены на топливо в Беларуси больше не привязаны к курсу доллара

18 марта 2015 13:54
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Новости Беларуси. Привязки стоимости топлива к курсу доллара в Беларуси больше нет. Об этом 18 марта заявил председатель концерна «Белнефтехим». Как отметил Игорь Ляшенко, сейчас выработан другой подход к формированию цены  на бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новый механизм привязан к стоимости барреля нефти, а также сопоставим с ценами соседних стран.

По словам Игоря Ляшенко, если стоимость барреля упадет, например, до 20 долларов, то и цена на автомобильное топливо на внутреннем рынке Беларуси снизится.

Игорь Ляшенко, председатель белорусского государственного концерна по нефти и химии:
Анонсированная привязка стоимости топлива к 1 доллару – это относилось к 92-ому бензину, так называемому индикативу, в большей мере относилась к периоду, пока стоимость нефти укладывалась до 75 долларов за баррель. Естественно, в изменившихся условиях мы перешли на другой механизм определения этой стоимости, адекватно привязываясь к странам вокруг нас и к стоимости барреля нефти, который мы закупаем.

 

# Экономика # Цены на бензин # Игорь Ляшенко

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