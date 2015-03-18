Почему белорусские заводы вынуждены отказываться от большего объема заготавливаемого березового сока?

Новости Беларуси. В Витебской области, как в самой холодной части страны, заготовку свежего березового сока еще только начинают. Всего здесь планируют собрать чуть больше двух тысяч тонн. И это в то время, как лесхозам вполне по силам заготовить в полтора раза больше.

Но есть проблема: такой объем сока, срок хранения которого не больше суток, просто некуда деть. Количество перерабатывающих предприятий сокращается или же они берут куда меньшие объемы, чем прежде. И это в то время, когда березовый сок в той же Америке готовы покупать по цене элитного алкоголя.

Во времена Советского Союза березы в Витебской области не то, что «плакали» – «рыдали». За сезон здесь могли собрать в два, а то и в три раза больше сока, чем сегодня. Теперь же ударными советскими темпами не работают. И основная причина в том, что сбыть такое количество скоропортящегося продукта просто невозможно.

Лесники, скорее, заложники сложившейся ситуации. Взять хотя бы север Беларуси.

В витебских лесхозах в 2014 году собрали более трех тысяч тонн березового сока. В 2015-м планируют заготовить всего чуть больше двух тысяч. А это значит – минус миллиард рублей.

Экспортировать свежий сок лесхозы, конечно, могут. Но, в отличие от перерабатывающих предприятий, только в ближайшие страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Боровко, инженер промышленного отдела Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Дело в том, что поставляется по согласованию с потребителем, с переработчиком. И, конечно, это делается оперативно, в течение суток. Машина приходит, загружается свежим соком, отправляется на перерабатывающее предприятие.

В любом случае основной потребитель продукта – отечественные предприятия. Но если в 2014 году только витебские лесхозы поставляли сок на четыре перерабатывающих завода области, то в 2015-м – лишь на два.

К примеру, Глубокский консервный комбинат, который брал тысячу тонн в 2014 году, сегодня – банкрот. А оставшиеся заводы взять на себя «лишний» миллион литров просто не в силах.

Сергей Терещенко, заместитель директора по коммерческим вопросам Витебского плодоовощного комбината:

Мы задействуем две линии сразу же. Одну линию асептического консервирования. Вторую линию, которая находится за нами, прямого розлива непосредственно в трехлитровую банку. В день мы можем перерабатывать порядка 30 тонн березового сока.

Витебский плодоовощной комбинат уже готов принять сок. Но второй день линии простаивают в ожидании. Погода северного региона не позволяет собрать даже необходимых для загрузки 30 тонн в сутки. А это значит, что завод вряд ли заготовит больше запланированных 200-250 тонн. Лесники Витебской области вынуждены искать покупателей в других регионах страны.

Елена Андреева, начальник сектора консервной отрасли концерна «Белгоспищепром»:

Предприятия республики ежегодно перерабатывают практически 85-90% березового сока. В текущем году консервной отраслью республики планируется переработать порядка 20,5 тысяч тонн березового сока.

Сергей Хамутовский, начальник отдела реализации Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Объем, который мы можем заготавливать, больше, но заготовка идет именно объема, на который заключены договора и который возможен к реализации.

Существует и другая проблема: далеко не все предприятия могут рассчитаться с лесхозами. Только за березовый напиток по всей стране им не выплатили порядка трех миллиардов рублей. 2/3 должен Борисовский консервный завод.

И это при том, что наш сок распробовали далеко за пределами страны. За океаном, в Америке, за упаковку «березовых слез» готовы заплатить около 40 долларов. Белорусам же он обходится значительно дешевле. Даже если сок добыт нелегально.

Алексей Липчанский, лесничий Лосвидского опытно-производственного лесничества:

Самовольная заготовка сока самовольщику грозит штрафом до 20 базовых величин. Кроме того, взимается ущерб за литр сока – 18 тысяч. То есть за одну тонну – 10 базовых.

В сложившейся ситуации выход найти, конечно, непросто. Логично бы договориться витебским лесхозам с переработчиками других областей, где сезон заготовки сока заканчивается раньше. Конечно, цена за литр несколько поднимется. Но ведь и предприятия те самые северные излишки, что будут дороже, могли бы отправить на экспорт. В этом случае цена на товар все равно окажется выше, чем внутри страны.